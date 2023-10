Un incendio arrasó su casa en Chicoana, sospecha que fue intencional

Desesperante es el momento que está viviendo una familia de la localidad de Chicoana luego que su casa fue consumida por un incendio que se desató en la misma, arrasando con todo lo que encontró a su paso, el cual sospechan que podría haber sido intencional.

Según la información que compartió el medio El Camión de Germán Noticias fue este jueves cuando en el barrio Las Paltas de la mencionada localidad, el fuego consumió el hogar de la familia Díaz en horas de la mañana, precisando la actuación de Bomberos Voluntarios para sofocar el foco ígneo.

Si bien la labor de los brigadistas pudo apagar el fuego, lo que vino después fue la desolación al ver los restos del inmueble cubiertos de hollín y cenizas, siendo casi nulas las pertenencias que se salvaron, dejando a esta familia con lo puesto.

Claudia, integrante de la familia, dialogó con la periodista Nandy Vega, comentando sus sospechas que el fuego habría sido intencional, pues el fin de semana ya habían intentado quemar su casa. “Ya hubo un intento (de incendio) el sábado, entonces para mi fue intencional, hoy esperaron a que mi hijo salga a buscar a su hijito al jardín, que no había nadie”, relató.

Sobre las consecuencias del incendio, lamentó las pérdidas sufridas. “No me quedó nada, todo lo es cocina ya no tengo, se quemó todo, era todo lo que uno hace con tanto esfuerzo, agradezco a Dios que mis hijos están bien”, mencionó.

Mientras tanto ya comenzaron las acciones solidarias buscando de buenos corazones que puedan ayudar con ropa, mercadería y demás elementos a esta familia que hoy están pasando un momento desesperante. Quienes puedan aportarles algo, se pueden contactar al teléfono 3874438497, o al CBU 2850150140094776148448.