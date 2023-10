Entró al baño de una estación de servicio y se robó el inodoro

Un hecho realmente insólito ocurrió el viernes pasado en la estación de servicio ubicada en la rotonda de Limache. Los trabajadores no podían creer lo que vieron al ingresar al baño y también por las cámaras de seguridad.

Al respecto, David Pérez, el encargado, aseguró al Once TV que un hombre ingresó al baño y se llevó el inodoro. “Es algo de no creer realmente, es algo que nosotros todavía no podemos asimilarlo. Si se robaron papel higiénico, incluso aceite, pero un inodoro, salir por la puerta, llevarse un inodoro en el hombro es algo impresionante”, dijo.

El hecho ocurrió cerca de las 23:30 del pasado 29 de septiembre. El sujeto sacó la bolsa de un tacho de basura, entró al baño y 7 minutos destornilló el inodoro y se lo llevó al hombro. “Tenía una llave, porque eso va atornillado en el piso, tenes que tener una llave para poder destornillar y sacar el inodoro”, expresó.

En este sentido, detalló que el baño antes estaba abierto al público y ahora hay que solicitar si o si la llave al playero. “Ahora estamos tomando medidas de ver seguridad y poner seguridad los días pico que tenemos nosotros”, manifestó.