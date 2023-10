Preocupación en sectores empresariales por la escasez de combustible

Empresarios turísticos, comerciantes y productores manifestaron su preocupación por la falta de combustible que se manifestó recientemente en algunas estaciones de servicio, que trae a la memoria el difícil período económico que vivió el sector en 2022.

Desde el sector turístico, Lía Rivella, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes, expresó que la escasez los complica de sobremanera, sobre todo de cara a un fin de semana largo. "Estamos preocupados, nos complica mucho para realizar actividades de excursiones y traslados de turistas durante el próximo fin de semana largo", contó a El Tribuno.

Por su parte, el empresario de logística del rubro del pan, Mario, aseguró que solo consiguen gasoil infinia. "Hace cuatro días que no podemos cargar diésel 500, o sea tengo que cargar la Premium. Indudablemente esto te encarece el costo”, señaló el comerciante.

"Tengo que cargar Premium. Indudablemente esto te encarece el costo”

En tanto, los choferes de camión tienen la ardua tarea de recurrir a varias estaciones de servicio para completar el tanque, ya que solo le cargan hasta 100 litros por vehículo.

Luis Vacazur, proveedor minero, se sumó a la preocupación presente sobre todo en proveedores de la Puna. "Tenemos camionetas recorriendo todas las estaciones de servicio para cargar, no importa la bandera. A los camiones no le cargan más de 50 litros. En la Puna no hay combustible”.

Señaló que tanto en Buenos Aires como en otras provincias argentinas la nafta no es tan cara como en Salta, además agregó que en la provincia no solamente es más cara sino que no se llega a conseguir.

“Hoy el gasoil y la nafta se volvieron más importantes que el agua"

“Hoy el gasoil y la nafta se volvieron más importantes que el agua, `porque nuestra actividad depende de eso. Yo me pregunto: ¿Cómo cumplo con los servicios comprometidos si no hay combustibles? Esto va a traer problemas importantes para toda la cadena, no solo para nosotros”, remarcó el empresario.

La especulación, los cobros demás, el fantasma del 2022, vuelven a aparecer en el panorama de quienes necesitan de este producto para poder desarrollar sus actividades y ganarse el pan del día a día.