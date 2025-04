“Bienvenido todo lo que sume”: El sector pyme sobre el impulso al sistema de garantías

Hilando fino, al presentarse actividades dirigidas a las Pymes salteñas y potencia su desarrollo, se deslizó que se detectó que las empresas salteñas “no hacen mucho uso del sistema de garantías”, según dijeron autoridades provinciales.

Así lo dijo Diego Dorigato, secretario de Desarrollo Agropecuario, al anunciar de actividades del Día PyMES. “Hemos detectado que las empresas salteñas no hacen mucho uso del sistema de garantías y creemos que con el adecuado asesoramiento, quizás puedan aprovechar esta herramienta”, apuntó.

Al respecto de este llamado de atención, InformateSalta le consultó a Walter Álvarez, presidente de la Cámara PYME de Salta, qué pasa que éstas no hacen uso de ese sistema de garantías y a qué se debía.

“Eso está en función de cada Pyme en particular; si las Pymes no hacen uso es porque realmente los papeles que se piden por las instituciones, compañías, etc., son bastante exigentes”, dijo primeramente para agregar: “No todas las Pymes están al alcance para completar estos papeles, como para acceder a estas garantías, como las recíprocas”.

Es por eso que vio con buenos ojos esta actividad del Gobierno de la Provincia para acompañar al sector. “Todo es bienvenido, todo este tipo de cosas son buenas, nosotros igualmente lo hacemos permanentemente desde nuestra Cámara”, aseveró.

Por otro lado y consultado sobre el presente del sector, Álvarez mencionó que la situación es compleja, estando estas empresas con una fuerte presión fiscal, laboral y de costos. “Pero está la posibilidad y la esperanza; las Pymes somos optimistas, por algo somos empresarios Pymes, quisiéramos un poco de estabilidad en el dólar y en el peso, un escenario más previsible”, concluyó.