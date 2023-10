Comercios de El Carril niegan que rija prohibición para vender carnadas vivas

En las últimas horas se generó una preocupación en los fanáticos de la pesca en Salta, luego que trascendió una prohibición que había entrado en vigencia desde este fin de semana, respecto a que no se podía seguir vendiendo carnadas para realizar la actividad deportiva. ¿Esto es así?

Al parecer no, puesto que vendedores de comercios linderos o cercanos al dique Cabra Corral aseveraron que no fueron notificados de prohibición alguna, como tampoco recibieron aviso que ya no podían proveer estos elementos a los pescadores.

Así lo dijo uno de estos comerciantes, Juan, de tienda El Pingüino en El Carril quien atendió amablemente a InformateSalta cuando le consultó si había sido notificado de la prohibición. “No, en absoluto”, sentenció el hombre al conversar con nuestro medio.

“Hace unas semanas desde la Secretaría de Ambiente hicieron una resolución 22/23 pero no dice nada, salvo que está prohibido el transporte de carnada viva, que es una resolución que siempre estuvo vigente, ese artículo es de hace una década”, comentó sobre la última novedad que tuvieron y que además tiene sus años.

Pero sobre una nueva norma que prohíbe la venta de piojitos, bocachas o pejerreyes como carnadas, el vendedor lo descartó. “No recibimos ninguna resolución, nada en absoluto, todo sigue normal, más allá de la recesión”, se animó a sumarle una cuota de humor.

“No figura nada de una prohibición”

Cabe recordar que, según supo informar FM Profesional desde este domingo quedaba prohibida la venta de los mencionados tipos de carnada en los comercios cercanos o en el camino al embalse de Coronel Moldes, noticia que generó malestar entre los deportistas, quienes ya se alistaban para intentar pescar con el tradicional engrudo.