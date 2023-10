Bajo stock y mucha incertidumbre en locales de celulares, computación y autos

La fuerte crisis económica, la volatilidad cambiaria sin techo y la incertidumbre en torno a lo que pueda pasar tras las elecciones están marcando cancha en el comercio salteño, donde en distintos rubros hay poco stock ofertándose y aguardan lo que ocurra el día post-votación para ver cómo seguir.

Luego que el dólar ya superó los $1000 para su venta, hay comercios de computación donde sus proveedores les informaron que desde esta jornada ya n iban a entregarles equipos, por lo que se vería obligado a frenar las ventas. “Con este escenario, posiblemente trabajemos vendiendo lo justo para poder cumplir con algunos clientes y nuestras obligaciones, como pagar servicios y sueldos”, le dijo un vendedor del sector al diario El Tribuno.

Si bien en las últimas semanas habían experimentado cierto aumento de ventas que fue “leve”, la devaluación de las PASO todavía se palpa. Ejemplo es el precio de una computadora, que de valer $177 mil, ahora se encuentra “en oferta” a casi $290 mil.

“Obviamente estamos con mucha incertidumbre”

Símil es el panorama con los celulares, donde la remarcación va de la mano de la suba en el dólar. En las cadenas hay poco stock y la cotización llega a ofrecer hasta 3 cuotas para algunos modelos. “Después la mayoría son con financiación, con intereses; los precios van subiendo mucho, casi todas las semanas”, comentó otro vendedor de este sector.

Los autos, también

En las concesionarias la situación es compleja, con poca disponibilidad de stock y con actualizaciones en las listas de precios, las cuales mantenerlas es una tarea titánica e imposible, generando una obvia preocupación. Solo se asegura disponibilidad de unidades de autos que se fabrican en el país, los que son de afuera seguirán afuera.

“Los precios de lista no duran más de una semana, máximo 10 días. Acá están esperando que pasen las elecciones para ver qué va a pasar, pero como concesionario no podemos estar totalmente parados porque tenés que pagar sueldos, impuestos, etc.", comentó al matutino el vendedor de una concesionaria de zona sur.

“Estamos frenados con todo lo que es 0 KM”