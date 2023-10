¿Nueva suba del pan?: “La situación económica nos está desbordando”

La fuerte crisis económica que atraviesa el país se acrecentó en las últimas horas cuando la cotización paralela del dólar superó la barrera de los $1000, cotizándose en el mercado salteño hasta $1030 en algunos momentos, precio que ya generó un impacto inmediato en múltiples sectores.

Uno de estos es el de los panaderos quienes afirman que están viviendo días negativos al no tener precios de los proveedores, donde cada uno pone el precio que quiere en los insumos, con los productos presentando inexorablemente nuevos valores en los canastos y con la incertidumbre de no poder proyectar.

“La situación económica nos está desbordando, no tenemos precios y los que nos pasan son irracionales, todo el mundo está tratando de salvarse pero por eso hay precios que son una locura, con subas muy fuertes y otros no te quieren vender”, se sinceró Daniel Romano, presidente de la Cámara de Panaderos en diálogo con InformateSalta.

Sobre el impacto del dólar vendiéndose a $1000, Romano dijo que no escapan de la coyuntura, donde en el día a día deben comprar los insumos y en cada jornada los valores de estos están más caros. “A veces no tenemos posibilidad de comprar, hay precios altísimos, por eso es probable que la gente ya se encuentre con subas en las especialidades de las panaderías, es por esta situación, no hay espalda que aguante”, aseveró.

“Solo en harina hubo una suba del 25% desde el viernes hasta ayer, esto en un solo producto”

Mencionando que hay ingredientes que sufrieron incrementos del 5%, 10% y hasta el 30% en algunos casos, el presidente de la Cámara contó que es su intención que la gente siga teniendo el pan en la mesa, aunque algunas panaderías ya elijan si hacen o no una factura de manteca, por ejemplo.

“En la gente hay tristeza, ve que no le alcanza, pregunta cuánto vale cada cosita para tratar de llevarse algo que le gusta”, lamentó Romano agregando que el panorama no es el mejor. “Es una situación donde no se da más, estos días van a ser tremendamente difíciles”, concluyó.

“La factura ya ronda los $150, $180, una docena son $2000, ¡ya no te podés llevar ni una docena a tu casa! ¡Hablamos de facturas!”