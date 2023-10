ANSES denunciará al preso que intentó cobrar el IFE por falsear su declaración jurada

Gran escándalo se generó el martes durante toda la jornada cuando se conoció que un preso de una comisaría de Metán, Claudio Maximiliano Rivera, salió esposado y custodiado para presentarse en la sucursal de Banco Nación e intentar percibir el IFE.

Ante el escándalo, se buscó la explicación de parte de ANSES como así también de la Justicia y sus auxiliares. Por su parte autoridades Nacionales de la Anses adelantaron que iniciarán acciones legales contra Rivera ya que faltó a la declaración jurada que establece pautas para recibir el beneficio.

Según indicó el organismo, el formulario establece declarar si el aspirante al beneficio se encuentra privado de su libertad. "Al parecer Rivera falseó esta declaración jurada", indicaron.

La ANSES adelantó además que blanquearán el listado de beneficiarios en la provincia, con un reporte actualizado de las personas privadas de libertad, para cruzarlo con los datos de la Administración.

A su vez, detallaron que el decreto es claro y determinante respecto a que el Refuerzo para Trabajadores Informales no es compatible para las personas privadas de su libertad.

ANSES indicó que suspenderá el cobro recuperando el dinero, e instará al servicio penitenciario por ser el órgano responsable de informar cuáles son sus ciudadanos privados de libertad en su provincia, publicó El Tribuno.

Explicaciones desde los auxiliares de Justicia

Jorge Rivero, Jefe de la Unidad Regional 3 de la Policía de la Provincia, dio detalles de lo sucedido. "Es real que ha llegado un oficio judicial para trasladar a esa persona al Banco Nación para cobrar el refuerzo alimentario. Nosotros somos auxiliares de la Justicia y cumplimos".

Rivero sostuvo que hay personas privadas de su libertad que cobran beneficios y se las traslada y cobran también, por ejemplo, seguro de desempleo, y llegan los oficios para trasladarlos. "Hay una coordinación con los bancos por la seguridad. En este caso particular fue como trasladar un demorado más para que cobre ese beneficio, pero la gente que estaba en el lugar se enojó porque había muchas personas. En general se coordina el horario porque no les resulta de agrado que llegue un preso al banco".

El trámite fue "online" dijo su pareja

La mujer de Rivera explicó por su parte lo sucedido. "Yo le hice la clave social a mi pareja y el trámite del IFE porque él no sabe manejar esa tecnología. A él lo aceptaron y luego fui a los Tribunales de Metán, al Juzgado de Garantías 1, para que le hagan el oficio para que lo puedan sacar a cobrar".

Además aclaró que no pudo cobrar porque su firma "no estaba validada". "El lunes lo llevaron al banco pero le dijeron que no le podían pagar porque la firma de él no estaba validada, que no tenía valor, o algo así, por lo que debía ir al Banco Nación en Salta capital o llamar por teléfono para que lo pudiera percibir. Quiero aclarar que él no hizo los trámites desde su lugar de detención, en la comisaría".

Sostuvo que nunca le preguntaron si estaba privado de la libertad. "A él le dieron el beneficio del IFE, pero en ningún momento Anses dijo que los presos no podían cobrar. Yo hice el trámite online y nunca preguntaron si estaba privado de la libertad, por eso me llama la atención todo lo que pasó y lo que se está diciendo en los medios".

Un inocente detenido

La pareja de Rivero además lo defendió de los delitos que se le adjudican. "Mi pareja no robó una moto ni provocó daños en los hechos ocurridos en Río Piedras y por los cuales está detenido. Queríamos cobrar el IFE porque necesitamos la ayuda, por eso hice los trámites. Se iba a sacar el dinero y se nos iba a hacer entrega".

Cabe aclarar que Rivera está detenido desde el pasado 7 de agosto, o sea hace más de dos meses.