"Es de mal parido”, apuntó Juárez contra la propuesta libertaria para renunciar a la paternidad

Nuevamente hay polémica en torno a declaraciones realizadas por miembros del partido La Libertad Avanza por propuestas e ideas que, siguiendo el tinte de su cabecilla Javier Milei, generaron repudios y disgustos.

Quien protagonizó las recientes polémicas es Lilia Lemoine, candidata a diputada en Buenos Aires por el espacio libertario, la cual propuso una ley para que los hombres puedan renunciar a la paternidad, argumentando que no es justo que un hombre sostenga económicamente “a una criatura hasta los 18 años cuando no lo quiere tener”.

En el ámbito salteño esta idea de Lemoine generó repudios inmediatos. Una de las voces que salió en contra fue la de Mónica Juárez, diputada provincial, quien aseguró que renunciar a la paternidad “es de mal parido”, como así no cubrir los alimentos “es de mala persona”.

“Si no querés tener hijos, usa preservativos, pero renunciar a un hijo es de mal parido. No pagar alimentos es de mala persona”, aseveró Juárez en declaraciones que replicó QPS, sumando a su repudio a la libertaria: “Si no se tiene capacidad humana para entenderlo, menos para legislar”.

Cabe recordar que Lemoine, durante una entrevista, comentó que de conseguir una banca establecería que “la mujer, cuando se entera de que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre”, quien “podrá decidir si va a hacerse cargo del hijo o no”.