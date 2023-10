El titular del INADI Salta manifestó su apoyo a Massa y apuntó contra Milei

A poco del cierre de la campaña electoral, el titular de la oficina salteña del INADI, Gustavo Farquharson, advirtió que “con Javier Milei están en riesgo los derechos que hemos conquistado en los últimos 40 años de democracia” y aseguró que “Milei representa la destrucción de los mejores y más profundos valores argentinos”.

“Lamentablemente, están en riesgo las políticas de derechos humanos garantizadas por leyes consensuadas en los últimos años como la de Identidad de Género, de Matrimonio Igualitario, de Interrupción Voluntaria del Embarazo o de Migraciones” argumentó el funcionario nacional y planteó que “la derecha propone un claro retroceso para el bienestar de todos los argentinos”.

En declaraciones al programa “Cuarto Oscuro” de FM La Cuerda 104.5, Farquharson reconoció que “lamentablemente, en este último tiempo no hemos podido hacer ver la importancia del Estado y de las obras y políticas que garantizan derechos para los argentinos y, por eso, cualquiera puede venir y decir que va a romper el Estado” y consideró que “frente a estas propuestas, no podemos quedarnos callados y de brazos cruzados y tenemos que advertir que no todo da lo mismo y que hay dos modelos muy distintos de país: uno que abandona a su suerte a los argentinos y otro que quiere defender los derechos conquistados con mucho esfuerzo a lo largo de 40 años de democracia”.

“Más allá del enojo con un gobierno o con unos gobernantes, la gente tiene que saber que cuando se dice que se va a terminar con la coparticipación, que se va a liberar la portación de armas, que se va a poder renunciar a la paternidad, se están quitando derechos y la posibilidad de una sociedad justa que incluya a todos los argentinos” describió el también concejal electo de Salta Capital y destacó que “la ciudadanía tiene la responsabilidad de elegir políticas en salud, en educación, en seguridad, en derechos, que definen el futuro de millones de argentinos”.

Finalmente, el funcionario sentenció que “no podemos quedarnos sin Estado” y consideró que “sí se imponen las ideas de Milei vamos a tardar muchos años en reconstruir el país para todos los argentinos que soñamos porque los derechos que hoy gozamos son fruto de muchos años de luchas: destruir es muy rápido y construir es más lento”. “Milei representa la destrucción del Estado Democrático que conquistamos y conocemos y que garantiza derechos a millones de argentinos, que se impongan las ideas de Milei significa que muchos argentinos van a quedarse sin escuela y sin hospital para sus hijos, sin seguridad para sus familias” advirtió y concluyó que “por eso, debemos ir hacia un voto positivo para resolver los problemas que, nadie niega, tenemos los argentinos”.