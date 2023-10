Juicio por Liliana Ledesma: “No fuimos sicarios ni instigadores”, dijeron los Castedo

En el día de ayer, se llevaron a cabo las declaraciones de los hermanos Castedo durante el juicio por el asesinato de Liliana Ledesma, ocurrido en la localidad de Salvador Mazza en el año 2006.

El primero en prestar declaración fue Delfín Castedo quien respondió preguntas realizadas por parte de la Fiscalía hasta que fueron interrumpidas por su abogado. En la oportunidad, sostuvo su inocencia en relación a la causa por la que se lo enjuicia.

Según indicó, tanto él como su hermano Raúl se hallaban trabajando en la finca de propiedad del entonces diputado provincial Ernesto Aparicio (fallecido). Dijo que sus servicios abarcaban no solo el desmonte de 500 o más hectáreas, sino la construcción de represas, galpones y pozos de agua para una futura explotación agropecuaria.

En la oportunidad, aseguró que tuvo contacto con la víctima, Liliana Ledesma, ya que ella le recriminó (un día) el cierre de la finca a través de portones, allí Delfín manifestó que le dijo que no era cuestión de él, sino del dueño de las tierras, e incluso le ofreció una llave para que entrara y saliera, pero la mujer se negó a recibirla.

Dijo que cuando se produjo el crimen no se hallaba en el pueblo; que no fue sicario ni matón y que no fue él quien puso portones a la finca y tampoco instigó a nadie, indicó El Tribuno.

"No fui sicario ni matón y tampoco instigué a nadie"

Retomando después del cuarto intermedio inició su declaración Raúl Castedo, quien al igual que su hermano negó su acusación en el hecho y declaró que solo trabajaba como capataz para su hermano.

Luego de declaraciones contradictorias, se incorporó una declaración que obra en la causa, respecto a otra versión sobre el dominio de la finca que administraban al momento del homicidio.

Se dispuso por parte del Tribunal un cuarto intermedio hasta las 16:30 hs del día de hoy para que Raúl Castedo pueda continuar con su declaración.

La reproducción de cinta de escuchas telefónicas también se encuentran en revisión, pedido elevado por la Fiscal de la causa, Claudia Carreras.

Los hermanos Castedo declararon desde el penal de Ezeiza en la audiencia debate con ellos por los delitos de homicidio calificado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas y encubrimiento.