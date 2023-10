Camino al balotaje: ¿A dónde irán los votos de Schiaretti?

Tras confirmarse que habrá segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei para definir quién será el próximo presidente de los argentinos, todas las miradas se concentraron en qué pasará con los votos de las fuerzas que quedaron afuera de la instancia definitoria.

Al respecto, Nicolás Zenteno, candidato a diputado Nacional por "Hacemos por Nuestro País", la coalición encabezada a nivel nacional por Juan Schiaretti, en diálogo con InformateSalta, compartió sus perspectivas tras la reciente elección presidencial en la que su partido obtuvo el 6,78% de los votos, colocándose como la cuarta fuerza más votada a nivel nacional, con 1.784.315 votos.

Cuando se le preguntó sobre la perspectiva de su partido de cara al balotaje del 19 de noviembre, destacó que los votos no son propiedad de los dirigentes, sino de los ciudadanos, y enfatizó que trabajarán para abordar las asimetrías entre las provincias.

Asimismo, reiteró su compromiso con la gobernabilidad, sin importar quién resulte electo, a la vez que resaltó la importancia de una distribución equitativa de los subsidios a las instituciones y un federalismo más sólido como parte de su agenda política. “Tenemos que pelear por limar las asimetrías que hay con las provincias”.

Insistió en que independientemente de quién resulte electo, su partido seguirá trabajando en estas cuestiones y estará dispuesto a colaborar en la búsqueda de soluciones a los desafíos que enfrenta el país.

No obstante, reconoció que el electorado que los apoyó no es un público muy afín al kirchnerismo. “Nos sentimos mucho más cómodos con una opción más liberal, no es el caso de Milei pero si creo que es necesario un cambio de visión de lo que es este país y creemos que la visión liberal es la que más se acerca a nuestro espacio”.

Balance electoral

Zenteno se mostró optimista sobre el crecimiento de su partido, destacando el aumento del 1,5% en su apoyo, llegando al 6% en la provincia de Salta. “Nos faltó un poco de tiempo, con un mes más, podríamos haber estado peleando más de cerca de la Diputación Nacional”.

Este logro, según Zenteno, se debió a una campaña hecha con recursos limitados y una amplia presencia en la comunidad. A pesar de las limitaciones, lograron transmitir su mensaje de manera efectiva, lo que fue reflejado en los resultados de las elecciones.