Denunció la clausura de su panadería por falsas denuncias de ruidos molestos

Yolanda Guantay, propietaria de una panadería, se encuentra en una situación desesperada debido a las denuncias de "ruidos molestos" presentadas por un vecino que, según dijo, sufre de problemas psiquiátricos.

Guantay pidió a la Justicia que quite la clausura de la panadería que con mucho esfuerzo abrió a fin de ayudar a su hijo y nietos. "Es una fuente laboral, la gente se ofrecía para repartir pan y así fue durante 8 meses que nos quedamos solos pero solo con un permiso de 4 horas de trabajo, todo producto de los ruidos”.

La mujer expilcó que a pesar de que una Juez de Paz de La Merced constató que no había ruidos molestos y un ingeniero comparó el ruido con el de un ventilador, el vecino denunciante continuó insistiendo.

“No es justo que me hayan clausurado el negocio por tantas denuncias. Este hombre no tiene paz, ha perdido en primera instancia y volvió a apelar, tiene obsesión. Desde el principio me pidió plata. No puede ser que de un día para otro me la clausuren. Tiene todo en regla”.

Su representante el Doctor Santiago Pedorza adelantó que en una Audiencia que se concretará el día Lunes esperan ante su pedido se trasladen a controlar la situación que denuncia el hombre “Es algo que no vi nunca en 30 años de carrera. Se constató desde la Municipalidad que no hay ruidos molestos “