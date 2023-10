Ambientalistas vandalizaron en Londres la réplica de un dinosaurio argentino en el Natural History Museum

Dos personas ligadas al grupo ambientalista Just Spot Oil vandalizaron este jueves la réplica de un dinosaurio argentino que se exhibe en el Natural History Museum de Londres, Inglaterra, al rociarlo con un polvo naranja.

Según comunicó la propia agrupación en sus redes sociales, lo que le arrojaron a la réplica del dinosaurio más grande del mundo fue harina de maíz y los que perpetraron el hecho fueron "un fisioterapeuta experimentado y un gastroenterólogo consultor". Además, el mismo posteo sostiene que "nuevos combustibles y gas es una emergencia sanitaria".

Just Stop Oil se define como "gente común que exige que el gobierno del Reino Unido detenga inmediatamente todos los nuevos consentimientos y licencias de petróleo y gas".

Por su parte, Daily Mail informó que Will Stableforth y Steve Fay fueron filmados dentro de la galería Waterhouse del museo, rodeados por miembros del público sorprendidos que observaban con incredulidad.

Tras rociar la réplica, se sentaron en el suelo y mostraron un cartel que decía: "Por el bien de la salud, dejen de consumir petróleo". Uno de los hombres también llevaba una camiseta con la palabra "Doctor" en el frente.

Más tarde, la Policía Metropolitana dio a conocer que ambos hombres fueron arrestados bajo sospecha de daños criminales, mientras que la sección del museo fue cerrada temporalmente.

Stableforth había dicho previamente: "He hecho todo lo legal que he podido para transmitir nuestro mensaje. La mayor parte de eso ha sido ineficaz, por lo que es hora de violar la ley. No veo otra manera en este momento".

"La crisis climática es una emergencia sanitaria para todos y cada uno de nosotros. Exigimos el fin de cualquier nuevo combustible fósil y una acción climática inmediata que dé prioridad a la salud pública en lugar de a las grandes empresas”, agregó.

Fay, por su parte, declaró: "Al igual que este dinosaurio extinto hace mucho tiempo, corremos un grave peligro de seguir sus pasos".

"Sabemos que estamos en una emergencia climática con fallas en los patrones climáticos y la muerte de millones de personas en el horizonte cercano, pero nuestro gobierno persigue una explotación cada vez mayor de las reservas de petróleo y gas", agregó.

Y concluyó: "Si no actuamos ahora, las repercusiones serán cada vez mayores. Como profesional de la salud sé que esto causará gran sufrimiento y muerte a muchos millones de personas. He tomado la decisión de emprender acciones directas no violentas porque tengo la obligación moral, como profesional de la salud, de hacer todo lo que pueda para evitar daños".

A modo de respuesta, las autoridades prometieron "utilizar todos los poderes disponibles" contra los activistas "para permitir a los londinenses continuar con sus actividades diarias" durante las protestas del grupo.

Cómo era el dinosaurio argentino cuya réplica fue vandalizado en Londres

El titanosaurio, o "Patagotitan mayorum", de quien otra réplica también se exhibe en Barcelona, es el mayor dinousario conocido hasta ahora, que vivió hace 101 millones de años en el desierto de la Patagonia, medía 38 metros de largo por 5 de alto y pesaba 77 toneladas.

Los restos fósiles del "Patagotitan mayorum" fueron hallados en 2012 por el agricultor Aureliano Fernández en la zona de Cerro Barcino, en la provincia de Chubut, situada en el sur de Argentina.

El hombre vio un enorme hueso sobresalir y alertó al dueño de los campos, que su vez comunicaron el hallazgo a los paleontólogos argentinos, quienes, tras 2 años de trabajo, desenterraron más de 200 fósiles de 7 ejemplares, ha dicho el investigador.

El "Patagotitan mayorum" es un titanosaurio saurópodo, una especie de dinosaurio herbívoro y que podía llegar a tragar, sin masticarlas, hasta 120 kilos de plantas enteras un día.

El animal medía 38 metros de largo y 5 de altura hasta la escápula y su peso se estimó en 77 toneladas, el equivalente a 14 elefantes africanos.

El buen estado de conservación de los huesos y la cantidad de restos encontrados, dado que el Patagotitan posee uno de los registros fósiles más ricos en dinosaurios de Sudamérica, permitieron obtener la reconstrucción anatómica de este animal cuadrúpedo cuellilargo, de cabeza pequeña y cola larga. /Clarín