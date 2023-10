Niño se vuelve viral al mostrar compasión por la Llorona: “La quiero ayudar”

Como en todo día de Halloween, las historias sobre fantasmas, espectros y criaturas míticas dicen presente, pero no a todos les causa terror, como fue el caso de un niño que pedía ayudar a la pobre Llorona.

Preparándose para asustar y sorprender a su pequeño, una madre mexicana le relató la historia de la Llorona, según cuenta la leyenda es una mujer que vaga en pena buscando a sus hijos, pero lejos de generar terror en el niño su respuesta generó asombró en los usuarios de Tik Tok.

“Pobrecita la Llorona, no encuentra a sus hijos y yo quiero ayudarla a buscarlos” decía el pequeño mientras sollozaba y mostraba su empatía por la historia de esta pobre ánima.

Con 4 millones de reproducciones, usuarios se hicieron eco de esta particular reacción “Estos niños ya no se asustan con nada”, “cuando vea a la Llorona no le dará miedo, le dará un abrazo. La inocencia de los niños” fueron algunos de los comentarios.