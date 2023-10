Morales respaldó a Massa: "Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei, lo voy a hacer"

En un fuerte gesto de apoyo a la candidatura de Sergio Massa, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aseguró que el radicalismo va a hacer "todo lo que tenga que hacer" para que no gane Javier Milei el ballottage.

La UCR ya se había diferenciado de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, los dirigentes del PRO que decidieron apoyar la candidatura del libertario, al asegurar en un comunicado que no acompañaría ni a Milei ni a Sergio Massa. "Me da vergüenza ajena, es vergonzoso, lo lamento mucho, está afuera de la coalición. Es una falta de respeto hacia nosotros que no perdonamos", manifestó Morales en ese momento sobre el camino elegido por los referentes de la oposición.

Esta mañana, durante una entrevista en radio La Red, el dirigente radical manifestó que "nosotros estamos convencidos de que el radicalismo ha establecido una posición institucional prescindente. Obviamente, cada correligionario, cada argentino, establecerá cuáles son sus opciones".

Pero inmediatamente, sin mencionar explícitamente a Sergio Massa, dejó clara su posición: "Todo lo que tenga que hacer para que no gane Milei, lo voy a hacer. Todo lo que tengamos que hacer para que no gane Milei, lo que sería un riesgo para la democracia en la República Argentina", enfatizó el dirigente radical sobre una eventual victoria del libertario en la segunda vuelta del 19 de noviembre.

Consultado sobre si eso significa un llamado a votar por el candidato de Unión por la Patria (UxP), respondió: "No lo sé, vamos a ver cómo va la situación. Yo no voy a adelantar mi voto en este momento y la posición de mi partido ha sido muy clara".

"Nosotros tampoco tenemos nada que ver con el kirchnerismo. El problema de Milei es que pone en riesgo la democracia. Hemos sufrido mucho como pueblo para recuperar la democracia", reflexionó en declaraciones a Radio La Red el día en que se cumplen 40 años de los primeros comicios tras la última dictadura.

En ese marco, recordó la figura del expresidente Raúl Alfonsín, electo el 30 de octubre de 1983, y convocó a la memoria histórica del votante radical.

"Cumplimos hoy 40 años de aquella elección que puso a Raúl Alfonsín como presidente de los argentinos. Y hemos vivido mucho, y hemos sufrido mucho como pueblo argentino para recuperar la democracia como sistema de vida, que no vamos a poner en riesgo con un salto al vacío con Milei", argumentó el presidente del radicalismo.

"El radical que vote por Milei está traicionando el legado de Alfonsín", enfatizó Morales, y reiteró la amenaza que ve en una eventual presidencia del candidato de La Libertad Avanza (LLA).

"El tema de Milei es que los fundamentalismos han tenido distintos disfraces en distintas épocas en la vida democrática en el mundo. En la década del 30 y del 40 se disfrazaron de nacionalsocialismo, derivaron en autoritarismo y fascismo. Hoy el fundamentalismo está disfrazado de libertario. Este es el problema para la democracia en la República Argentina", afirmó el jujeño. (Con información de Clarín)