Fue a cargar nafta y se le fundió el motor, sospechan de una mezcla de combustibles

En medio del faltante de combustible, un joven denuncia que, al no poder cargar en la estación de servicio de siempre, debió acudir a otra y a los días el auto comenzó a funcionar mal. Se le fundió el motor.

Según detalló el periodista Javier González de AM 840, el hombre por una cuestión de organización y de cuidado del vehículo sólo se abastecía de nafta en una estación, en la que no consiguió y debió buscar otra.

La explicación que le dieron al damnificado es que le habrían cargado una mezcla de combustibles. Al parecer, hay versiones, por lo menos en redes sociales, que advierten sobre este tipo de maniobra en una estación de servicio.

“Tengan cuidado porque el combustible estaba estirado, yo no vi eso, pero me llegó la versión de que en estos días quienes tienen esa más esa, esa más fluidez en redes sociales, se fueron enterando de que alguien denunció. Entonces tal vez habrá ido a esta estación de servicio o no lo sé, pero bueno, lo estiran”, contó el periodista.