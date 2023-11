González DT de Sportivo Peñarol: "Si Chiqui Tapia estaría acá no hubiésemos descendido"

Después de que el Consejo Federal confirme la reducción de dos descensos en el Torneo Federal A, se dispuso que el partido entre el Antoniano y Sportivo Peñarol de San Juan se juegue en Santiago del Estero a partir de las 17 para definir quién es el equipo que termina descendiendo al Torneo Regional Amateur.

Horas después de la confirmación del decreto se dio a conocer que el equipo sanjuanino que, ya había descendido hace tres fechas, antes no contaba con el plantel completo para este partido desempate, la mayoría de los jugadores fue licenciado y se terminaron yendo a jugar el Torneo Regional con otros equipos. En Solamente Futbol por Infinito FM 96.5 Mhz hablo el técnico del Peña, Ricardo González.

El técnico habló del corto plantel que tiene el equipo sanjuanino: "Hoy entrenamos con la mayoría de los jugadores del plantel del Federal A. Ayer se pusieron de acuerdo con los dirigentes y volvieron a Peñarol. Hoy el panorama es otro, es más alentador, vamos a ir con un equipo mejorado".

González aclaró que: "Volvió prácticamente un once titular, más los jugadores que estaban suspendidos y los jugadores que viajaron a Río Cuarto asique no vamos a presentar un equipo como el domingo que fuimos con once jugadores a Río Cuarto. Eso pasó porque no teníamos jugadores, no más que eso"

Por otro lado se le consultó sobre qué opinaba el vínculo del club con el actual presidente de la AFA: "Dicen que puso plata y a mi bolsillo no llego nada, hace dos meses que no cobro. Sí es que pasa eso, yo no tengo conocimiento de eso"

Por último se le preguntaron que sentía al enfrentarse a un grande de la categoría como es el Santo: "A Juventud Antoniana lo enfrenté dos veces. Conozco a su DT, un ídolo del club, sé que vuelven los suspendidos y en Esparza ellos tienen un líder en el medio. Conozco a sus jugadores y a Perillo le tengo cariño porque ascendimos juntos".