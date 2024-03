Tras la fecha FIFA, cuándo se reanuda la Copa de la Liga

La Copa de la Liga Profesional se prepara para jugar sus últimas tres jornadas de la fase de grupos antes de los playoffs, pero se encuentra demorada por la reciente fecha FIFA.

El certamen retomará desde la jornada número 12, para disputarse las tres últimas que terminarán de definir a los cuatro clasificados por cada zona, de cara a los cuartos de final.

La Copa de la Liga retomará su actividad luego de la fecha FIFA que termina este martes, es decir a partir del miércoles 27 de marzo.

Programación de la 12ª fecha:

Miércoles 27 de marzo

21.30 - Lanús vs. Unión de Santa Fe

Jueves 28 de marzo

20.00 - Rosario Central vs. Barracas Central

21.00 - Instituto de Córdoba vs. Argentinos

Viernes 29 de marzo

18.00 - Defensa y Justicia vs. Estudiantes

18.00 - Tigre vs. Belgrano

20.30 - Huracán vs. River

Sábado 30 de marzo

17.00 - Boca vs. San Lorenzo

19.00 - Central Córdoba vs. Racing

21.00 - Talleres vs. Vélez

Domingo 31 de marzo

16.00 - Sarmiento vs. Newell’s

16.00 - Gimnasia vs. Deportivo Riestra

18.30 - Independiente vs. Atlético Tucumán

21.00 - Independiente Rivadavia vs. Banfield

Lunes 1° de abril

19.00 - Platense vs. Godoy Cruz