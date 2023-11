¿Arranca la “transición” municipal? “No mientan, no hay quien te reciba ni una nota”

Las miradas políticas en Salta están puestas en el Centro Cívico Municipal, donde la transición está “candente”. Es que tras las voces que afirmaron que no hay predisposición de la actual gestión para el traspaso de gobierno, la intendenta Bettina Romero invitó al equipo de Emiliano Durand al CCM este miércoles para “iniciar” el diálogo.

Sin embargo desde el entorno del intendente electo “no hay expectativas” en esta mesa de diálogo. Así se sinceró Juan Manuel Chalabe, miembro del equipo de Durand quien en diálogo con FM Pacífico recalcó que transición no es la palabra que usaría para el encuentro de las 10:00 horas.

En ese sentido, recordó que el 16 de mayo, dos días después de los comicios provinciales, “tratamos que arranque de forma ordenada, con diálogo, responsable, pero a la fecha no se pudo dar”.

A esto mencionó que hubo muchos incumplimientos de la gestión actual, sin disposición para una mesa de diálogo, sin la voluntad de acordar al menos 2 o 3 puntos que eran de su interés. Eso los llevó a desistir de acceder a información. “No nos gustan que nos mientan, que se falte a la verdad”, arremetió.

Como si fuera poco, de la gestión entrante están preocupados por el presente en la Municipalidad, donde ayer no tenían a nadie para recibir una nota forma. “Es una municipalidad paralizada, aquí hay que ver la responsabilidad de la actual gestión, los trabajadores trabajan en condiciones deplorables y esta gestión no hizo nada, no hay ninguna perspectiva que esto cambie hasta el 10 de diciembre”, lamentó.

Otro tema que mencionó fue el balneario Xamena diciendo que “cuando se gastan 25 millones mensuales en mantenimiento de ciclovías, de macetas, no hay plata para prioridades, es una falta de respeto al vecino”. También habló de las cámaras fotomultas de las cuales “no sabemos nada, es algo guardado bajo 7 llaves por la intendenta, nunca nos llegó el contrato, se pidió no avanzar y se avanzó”.

“No tengo expectativas en esta mesa de diálogo”