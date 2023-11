“Se podría haber trasladado”, lamentaron en Salta por el feriado electoral

Después de varios días de conjeturas, especulaciones y muchas dudas, fue este martes cuando se confirmó que el feriado del 20 de noviembre no se trasladará, por tanto el fin de semana largo de este mes se mantendrá en sus fechas, teniendo en el medio el balotaje presidencial del 19 de noviembre.

Al respecto de este tema el secretario de Turismo de la Municipalidad de Salta, Fernando García Soria, quien señaló que ahora se genera la disyuntiva entre viajar, aprovechar las reservas hechas y no votar, o cancelar los planes y cumplir con el deber cívico, cuando se podría haber postergado el feriado para el disfrute de la gente y la actividad en el sector.

“Se podría haber modificado tranquilamente, darle prioridad a la situación del acto democrático para ese 19, generar las condiciones para que la gente esté enfocada en esas elecciones”, analizó el funcionario primeramente ante el móvil de InformateSalta.

Dicho esto reiteró que el feriado “se podría haber trasladado, generar condiciones para que no tenga que haber cancelación, para que la gente no tenga que pensar entre viajar y quedarse a votar… pero la decisión está tomada”, no ocultó su penar.

También apuntó que, el no trasladar el feriado, tendrá sus implicancias, ser el caso de Salta donde las peñas no podrán abrir ese sábado, o la actividad gastronómica se verá restringida. “Los resultados no van a ser los óptimos, hablamos con personas que tenían reservas y están en la disyuntiva de cancelar o viajar y no votar”, sumó para concluir.

A la luz de la luna

En el mientras, García Soria anticipó que volverá a aplicarse el programa "Ganemos las calles", donde locales de paseos y puntos gastronómicos podrán poner sus mesas en las veredas y parte de las calles en las noches de verano, a fin de incentivar el disfrute en estos negocios por salteños y turistas.

"Por pedido del sector turístico y el gastronómico de darle una continuidad, accedimos al pedido; el programa tuvo buenos resultados, tuvimos una prueba piloto el finde de la semana pasada y ahora estamos en condiciones de darle continuidad", sumó para concluir.