Marocco sobre el faltante de combustible: “Esto fue planificado hacerlo antes del balotaje”

El vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, consideró que el faltante de combustible que se está haciendo sentir en el país tiene que ver una decisión deliberada de los petroleros y con la especulación previa al balojate del 19 de noviembre.

“Esto fue planificado y hacerlo antes de las elecciones del balotaje. Y la verdad que la presión que ponen por el poder que representan las petroleras, nos llevó a esta situación. Los petroleros tienen beneficios por todos lados y esos beneficios se traducen en no pago de impuestos, tienen dólar diferencial para impuestos para importaciones diferenciales, precios diferenciales y son recursos del pueblo argentino, y perjudica al pueblo argentino”, dijo de visita en los estudios de CNN Salta 94.7 Mhz.

En este sentido, lamentó sobre todo ver las largas filas de motociclistas para cargar nafta. “La gente que sale a laburar el día a día y hay que ponerle combustible. Y se evitó porque no tenía combustible de hacer la changa, de que le pongan el presentismo de por ir al trabajo. Es doloroso eso. No miran esas cosas, no miran esas cosas. Entonces, me pareció muy bien que el ministro de Economía los haya emplazado. Por arte de magia apareció el petróleo hoy en la estación. Acá estamos con un problema. No sé qué pasó en Montecristo, que es el núcleo para donde vienen, para el norte y se cargan los camiones, no sé qué problemas tenían en Montecristo, pero en horas está solucionado a precio nuevo”, expresó.

Desde su perspectiva, la situación era normal hasta que se empezó a esconder el combustible y especular con una devaluación. “La verdad es que lo atendió muy bien el ministro de Economía y puso el énfasis en lo que es de todos, que son los impuestos, porque decir todo lo que gozan los sectores de privilegio en Argentina y perjudican a los demás es poner las cartas sobre la mesa, porque aparte tenemos récord de producción de petróleo en la historia argentina en este mes récord y justo empieza a falta de combustible como es. Tomemos el toro por las astas, empecemos a decir como son las cosas”, indicó.