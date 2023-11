Transición municipal: Para Marocco, deberían acabarse las peleas mediáticas

La transición municipal entre la intendenta capitalina saliente, Bettina Romero y el intendente electo, Emiliano Durand se está desarrollando con una constante tensión y en medio de cruces mediáticos.

En este sentido, en diálogo con CNN Salta 94.7 Mhz, el vicegobernador de la provincia, Antonio Marocco, opinó que lo que está claro es que hay un resultado electoral, que uno se tiene que ir y el otro tiene que llegar.

“Deben hacerlo de la mejor manera posible y no estar peleándose por los medios que, si yo hice, no hice, puse y no puse. La sociedad espera otras cosas de sus gobernantes, espera que lo acompañen en sus ideas, en sus proyectos, en sus esperanzas, en que hagan mejor las cosas. Este creo que es el camino. Ahora, la chamuchina del barrio, la verdad que no va conmigo, no va”, dijo.

En este sentido, consideró que hay cuestiones muchos más importantes para resolver como, por ejemplo, el estado en el que se encuentra la ciudad. “Se ha trabajado mucho en estos años, pero miren cómo está. Todavía falta. Es como nuestro gobierno provincial. Hemos hecho muchas cosas, el doctor Sáenz ha hecho un gran trabajo, pero faltan cosas, faltan, sobre todo en las cuestiones básicas, que son trabajo, salarios, mejores servicios educativos, mejores servicios en la salud, mejor servicio en la seguridad, mejor servicio en la justicia. Esto es lo que falta y hacia eso vamos. Las peleas no ayudan a esto que está demandando la sociedad”, expresó.