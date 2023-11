Nueva condena por delitos de lesa humanidad contra el empresario Marcos Levín

El Tribunal Oral Federal N°1, integrado por la jueza Marta Liliana Snopek (presidenta), María Alejandra Cataldi y Abelargo Jorge Basbus, condenaron esta tarde al ex propietario de la empresa La Veloz del Norte, Marcos Jacobo Levín, a la pena de 18 años de prisión.

La pena se impuso por considerarlo coautor del delito de privación ilegal de la libertad, agravada por mediar el uso de violencia y amenazas, en concurso real con imposición de tormentos agravados por ser las víctimas perseguidas políticas; todo ello en perjuicio de 16 trabajadores de la empresa que dirigía, en enero del año 1977, cuando ocurrieron los hechos.

Por otra parte, y por los mismos delitos, fueron condenados José Antonio Grueso, ex jefe de personal de la empresa y el ex comisario de la ex seccional Cuarta de la Policía de Salta, Víctor Almirón, a quienes les impuso penas de 16 años de prisión.

En el caso de Grueso, la pena impuesta fue por ser considerado partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por su duración de más de un mes, en perjuicio de Víctor Manuel Cobos, en concurso real con privación ilegal de la libertad agravado por mediar violencia y amenazas, en perjuicio de otros 16 empleados, hechos que concurren en forma real con el de imposición de tormentos contra 17 víctimas, agravado por tratarse de perseguidos políticos.

En cuanto a Almirón, el tribunal también lo encontró partícipe necesario de los delitos de privación ilegal de la libertad cometida con abuso funcional agravada por haberse cometido con violencia y amenazas en concurso real con imposición de tormentos agravada por ser las víctimas perseguidas políticas, en perjuicio de 16 víctimas.

En la lectura del veredicto, se hizo expresa mención al voto en disidencia de la jueza Snopek, respecto al grado de participación de los tres acusados y al monto de las penas, aunque no se precisó los fundamentos, los que recién se darán a conocer el próximo 5 de diciembre.

30 años de prisión

El tribunal también confirmó los hechos juzgados como delitos de lesa humanidad, validando así la condena de 12 años de prisión que ya le había sido impuesta a Levín el 23 de mayo de 2016 en perjuicio de Víctor Cobos, empleado de la firma y a la vez delegado gremial, en representación de la Unión de Trabajadores del Automotor. Sumadas ambas penas, el empresario deberá cumplir ahora 30 años de prisión.

En aquella condena, pero con otra integración de jueces, el mismo tribunal también condenó a los ex jefes de la ex seccional Cuarta de la Policía de Salta, Víctor Bocos y Víctor Almirón, a quienes se les impuso penas de 12 años de prisión, en tanto, que un tercer policía, de esa misma comisaría, Víctor Enrique Cardozo (f), recibió una pena de ocho años de prisión por los mismos delitos.