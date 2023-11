Subió la tasa de plazo fijo: cuánto gano al depositar $172.000 a 30 días

El incremento de las tasas de interés convirtieron al Plazo Fijo en una de las opciones más viable para maximizar el rendimiento del dinero.

En la actualidad, los depósitos a plazo fijo de hasta $30 millones brindan una tasa de interés anual del 133% nominal, convirtiéndose en una opción atractiva para aquellos que quieran invertir a corto plazo.

A pesar de la inestabilidad económica e incertidumbre generada en los últimos días, continúan las consultas de cuánto dinero va a producir la inversión durante el tiempo que esté depositada en el banco, según el plazo que se haya acordado y, al finalizar, se recibe ese monto más un extra en concepto de interés. Si una persona invierte $172.000 a 30 días, ¿cuál es el “extra” que generan los intereses?

Plazo fijo: ¿cuánto dinero gano en un mes si deposito $172.000?

Con la nueva a tasa nominal anual (TNA) en 133%, los plazos fijos rendirán de la siguiente manera:

Al llevar a cabo un plazo fijo de $1.580.000, los ahorradores podrían obtener alrededor de $172.000 al mes, equivalente a una ganancia diaria de $5.733.

Para conocer cuánto podés ganar invirtiendo una cantidad específica de dinero, se sugiere utilizar el simulador de plazo fijo. Esta herramienta está disponible en los sitios web de la mayoría de las entidades bancarias.

Este tipo de colocaciones, es una de las inversiones más elegidas por los pequeños ahorristas en la Argentina por la facilidad al momento de constituirlo: se realizan a través del depósito de dinero en el banco por tiempo determinado y, al finalizar, se recibe ese monto más un extra en concepto de interés.

Plazo fijo: las recomendaciones del Banco Central

El BCRA emitió algunas recomendaciones para todos los usuarios que desean depositar su dinero por primera vez en un plazo fijo:

Se recomienda chequear la tasa de plazo fijo por Home Banking o por la banca de inversión. Los medios electrónicos suelen ofrecer mejores tasas de interés.

Por lo general, a mayor plazo, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar. Si se sabe que no se necesitará el dinero por un tiempo superior a 30 días, consultar las tasas de interés por plazos superiores: 60, 90, 180 y 360 días.

Los plazos fijos que fueron captados a tasa superior a la de referencia, y los que hayan contado con incentivos o retribuciones especiales diferentes de la tasa de interés, no se encuentran garantizados por el Seguro de Garantía de los Depósitos.

Por lo general, a mayor monto depositado, mayor es la tasa que el banco está dispuesto a pagar.

El monto mínimo para un plazo fijo suele ser de $1500.

Las operaciones de plazo fijo pueden hacerse en pesos o en dólares, y la tasa de uno y otro son diferentes.

Es recomendable invertir en un plazo fijo cuando se está seguro de que no se necesitará el dinero depositado durante un determinado tiempo, debido a que el mismo quedará inmovilizado sin poder ser retirado hasta su vencimiento.

Los plazos fijos en pesos son compensables. Esto incrementa su seguridad, ya que permite evitar el traslado del dinero de una entidad a otra. Al presentar un plazo fijo compensable en otra entidad, las opciones a las que se pueden acceder son: depositarlo en otra cuenta o constituir un nuevo plazo fijo.

Antes de constituir un plazo fijo, chequear la tasa de interés en distintas entidades para optar por la mejor oferta de tasas de interés.

No son compensables aquellos plazos fijos que poseen una modalidad específica (ej. precancelables, ajustables con cláusula CER, UVas, etc.) ni los que se hayan realizado electrónicamente (por cajero, Home Banking, teléfono, etc.), ya que es necesario poseer el documento físico para presentarlo en otra entidad.



Es importante destacar que cuando se realiza un plazo fijo, hay que elegir solo 30 días de duración y hacer una renovación de la inversión más intereses, mes a mes.