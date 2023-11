Luciano Pereyra se refirió a la supuesta relación que tuvo con Alejandro Fantino: “No fue más que un...”

Este sábado, Luciano Pereyra estuvo como invitado a PH, Podemos Hablar (Telefe) junto a Georgina Barbarossa, Luli Fernández, Jorgelina Aruzzi y Jesús Mosquera. Durante la famosa sección del frente a frente, el cantante fue consultado por los rumores de una supuesta relación con Alejandro Fantino y su respuesta fue contundente.

La encargada de hacerle la pregunta fue la modelo, quien aprovechó la presencia del artista para sacarse la duda. “¿Cuánto te condicionó o angustió cuando se habló de vos y una supuesta relación con Fantino?”, indagó Luli. “Absolutamente nada. No es más que un rumor”, contestó Luciano.

“Perder el tiempo en rumores que no suman... tengo bien claro mi trabajo, mi profesión y mi vida. Esos rumores se generan por no andar mostrando mi vida privada”, agregó el intérprete de El vestido rojo. “¿Sentís que alguien te quiso cobrar algo por no mostrar tu vida privada?”, retrucó la panelista.

“No lo tendría que responder yo, tampoco me interesa”, respondió tajante el oriundo de Luján. “No fue más que un rumor, yo lo tomé por el lado humorístico”, acotó Andy. “Sí, pero se había querido instalar”, explicó Luli. “El otro día hablamos, él se ríe de eso”, comentó el conductor.

El cantante se refirió a los rumores en el programa de Andy Kusnetzoff.

“Aparte, me parece que no tiene sentido... estamos en 2023... me parece raro”, dijo el artista. La modelo le pidió perdón por haberlo incomodado con su pregunta pero Pereyra sostuvo entre risas que no pasaba nada y estaba todo más que bien.



La pasión oculta de Luciano Pereyra: fanatismo, colección y sueño cumplido

Con la misma pasión que canta sus canciones, Luciano Pereyra siempre miró las películas de Rocky Balboa, interpretadas por Sylvester Stallone. Y admira tanto al boxeador, que se puso el jogging con capucha y lo imitó en las mismas escalinatas del Museo de Arte de Filadelfia, cuando llegó a Estados Unidos para grabar un disco. Además, su perro ¡se llama Rocky!

El cantante se quedó siempre deslumbrado con el boxeador que Sylvester Stallone interpretó en la saga de películas. En 2016, cuando el cantante de Luján superó un grave problema de salud, tuvo que empezar a entrenar para cuidarse.

Entonces eligió el boxeo, como su admirado Rocky Balboa, y se hizo fanático de esa disciplina. En muchos de sus videos aparece saltando a la cuerda y haciendo otros movimientos boxísticos, ante la mirada de sus perros.

Su pasión no solo tiene que ver con los entrenamientos, sino que como además desde hace mucho tiempo junta llaveros de Rocky, ya tiene una gran colección. /TN