Tragedia en Av. Paraguay: “Qué va a hacer mi hijo, si ya no tiene las dos piernas”

Son horas cruciales las que viven Érica y Edgar, la pareja que fue atropellada por un grupo de jóvenes completamente alcoholizados, la madrugada del domingo en Avenida Paraguay, cuando las víctimas cruzaban con su carro sanguchero la arteria, el padre de uno de ellos pidió justicia desesperadamente.

“Mi hijo está muy grave, aparte de que le amputaron las dos piernas hasta la rodilla, tanto él como la esposa están muy graves”, dijo en diálogo con El 11 Tv. Desde el domingo están apostados en las puertas del Hospital San Bernardo, esperando buenas noticias.

El rostro del papá de Edgar lo dice todo, dolor, desazón, angustia y un pedido desenfrenado de justicia. “Tienen dos nenas, una de 3 y una de 6, nosotros las estamos cuidando. Cuando ellos se iban a trabajar nosotros siempre las cuidábamos para que puedan ir; desde el jueves prácticamente las nenas ya estaban en nuestra casa”.

"Rezamos con mi esposa y mi yerno para que salgan"

Contó que ambos estaba cruzando con el carro para ir al Estado Padre Martearena, “el domingo había partido y ellos después del trabajo del sábado se iban a vender los domingos afuera de la cancha, es lo que quisieron hacer cuando cruzaron el carro y pasó esta desgracia, con estos sinvergüenzas”.

“Pedimos justicia, qué va a hacer mi hijo si ya no tiene las dos piernas, por un sinvergüenza que iba borracho, con las luces apagadas a 150, cruzó el semáforo en rojo, los abandonó. Conmigo no cuenten para nada que no sea justicia, cómo va a quedar mi hijo, él tenía una vida normal, no va a poder trabajar”.