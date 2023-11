Eligió creer pero no le salió: la increíble apuesta esotérica de Almirón

La derrota de Boca en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, el pasado sábado en el Maracaná de Río de Janeiro, provocó la desazón por el anhelo incumplido de la Séptima y la renuncia del entrenador Jorge Almirón.

Ya el lunes, mientras el vicepresidente Juan Román Riquelme confirmaba a Mariano Herrón como técnico interino hasta fin de año, en las redes sociales se generó un revuelo en torno a algunas decisiones candentes que habría tomado Almirón con un criterio llamativo.

¿Qué sucedió? El ex entrenador de Boca habría tomado determinaciones con la fijación en el número 7, con relación a que el Xeneize buscaba su séptima conquista en la Copa Libertadores.

Una gran cantidad de hinchas cuestionó la injerencia de un hombre llamado Giorgio Armas, conocido como "el astrólogo de Boca", quien habría tenido influencia en algunas decisiones de su "amigo" Almirón.

El usuario de la red social X, ex Twitter, disparó la primera bala: "Es insólito. Almirón metió al minuto 77' (!) a Benedetto y a Langoni. Y el cambio de Valdez (2+5) por Figal fue a los 7' del 2T del alargue (!!!). Deberían haberlo despedido en el vestuario".

En ese contexto, según la teoría esotérica que circuló entre los hinchas de Boca, Almirón habría demorado 10 minutos el ingreso de Darío Benedetto para que se diera justo en el minuto 77.

También habría tomado la decisión de que Bruno Valdez entrara a la cancha por haber vestido la camiseta número 25, cuyas cifras sumadas arrojan como resultado el número 7.

Aquella modificación incluso despertó el enojo de Nicolás Figal, el reemplazado, aunque luego el defensor paraguayo reveló él detrás de escena de la decisión de Almirón: "Sí, entré de 9. Je. En los últimos minutos, el profe (Almirón) miró atrás y yo tenía unas ganas inmensas de entrar. Tampoco teníamos delanteros en el banco y le dije al profe si en los últimos diez minutos me podía poner de 9 para ir a buscar los centros. Tenía mucha confianza. Lastimosamente, no me quedó ninguna”.

El epílogo de la final también generó polémica sobre las presuntas creencias abstractas de Almirón: el conductor del equipo en el final del partido fue Vicente Taborda, en su debut absoluto en la Copa Libertadores, cuyos nombre y apellido contienen siete letras, además de que la resta de los números de su fecha de nacimiento arrojan el número 7 (14-06-01).

Otro hincha, más tarde, exhibió su malestar tras la viralización de la teoría esotérica: "Acabo de leer que Almirón planteó la final con base en lo que le dijo un astrólogo: es realmente un papelón".

En otra publicación ya directamente le apuntaron al astrólogo: "Creía que era fake, pero Armas dice que trabajó junto a Almirón. Es increíble que un DT haya caído con esas cosas de la astrología".

El propio astrólogo había soltado la idea en la previa de la final, en una publicación que, con el diario del lunes, despertó polémica: "Solamente les diré que hago lo que puedo con lo que tengo. Llegamos a la final de la Libertadores de forma muy extraña, ¿verdad? Solo les pido que valoren eso. Habrá cambios en Boca".