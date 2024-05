San Lorenzo visita al líder Palmeiras, buscando al menos un punto para clasificar

Este jueves, desde las 19, San Lorenzo visita a Palmeiras en un partido correspondiente a la fecha 6 del grupo F de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Felipe González Alveal, se disputa en el estadio Allianz Parque de San Pablo, Brasil, y se puede ver en vivo por televisión a través deFox Sports.

Al terminar la primera vuelta, era casi una utopía pensar que San Lorenzo llegaría al final de la etapa de grupos con chances concretas de clasificarse a los octavos de final, pero los resultados de los otros integrantes de la zona -y su notable mejoría- le dieron un ápice de esperanza.Está segundo con siete puntos, tres más que Independiente del Valle y Liverpool de Uruguay, por lo que depende de sí mismo para meterse entre los 16 mejores del torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes.

De cara al compromiso de este jueves, el DT de San Lorenzo, Leandro ‘Pipi’ Romagnoli, recibió dos buenas noticias: Jhohan Romaña y Facundo Altamirano están disponibles para enfrentarse a Palmeiras. En el caso del defensor colombiano, había terminado el partido ante Godoy Cruz,suspendido al comienzo del segundo tiempo por incidentes en las tribunas,con una molestia muscular, pero se confirmó que no tiene ninguna lesión. El arquero, en tanto, se recuperó de un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha, por lo que regresará al once inicial en reemplazo de Gastón ‘Chila’ Gómez, quien se desgarró.

El Verdão, por su parte, no solo se aseguró su boleto a la próxima ronda, sino también el primer lugar del grupo. Está invicto con 13 puntos, producto de cuatro triunfos (3-1 y 5-0 vs. Liverpool, y 3-2 y 2-1 vs. Independiente del Valle) y un empate (1-1 con San Lorenzo). En el plano local está noveno transcurridas las primeras seis fechas del Brasileirao, donde suma ocho puntos gracias a dos victorias, dos igualdades y dos caídas, la última de ellas ante Atlético Paranaense, por 2 a 0, en la sexta jornada.

-Probables formaciones-

Palmeiras:Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Zé Rafael, Raphael Veiga; Estêvão, Lázaro y Endrick. DT:Abel Ferreira.

San Lorenzo: Facundo Altamirano; Agustín Giay, Gonzalo Luján, Jhohan Romaña, Gastón Campi, Malcom Braida; Eric Remedi, Elián Irala; Iván Leguizamón, Adam Bareiro y Alexis Cuello. DT: Leandro Romagnoli.

Hora: 19.

Estadio: Allianz Parque, San Pablo, Brasil.

Árbitro: Felipe González Alveal (Chile).

TV: Fox Sports.