Morales: “Si gana Milei, no vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos”

A la espera del balotaje que definirá al nuevo presidente de Argentina, muchas posturas se fueron evidenciando a favor o en contra de cada candidato.

En este caso, Gerardo Morales, Gobernador de Jujuy, manifestó su contra respecto a las propuestas o medidas que llevaría adelante el candidato presidencial Milei.



Uno de los puntos mas preocupantes fue el pago de sueldos a la administración pública “si gana Milei no vamos a poder pagar los sueldos a los empleados públicos en enero, febrero, marzo y abril por lo menos” comentó Morales, sumando la eliminación de la Ley de Coparticipación, fundamental para un país federal, como otra de las medidas propuestas más temidas por el interior.

“Hay que tener mucho cuidado con el salto al vacío” pronunciándose respecto de los cambios en el discurso del candidato Libertario para lograr mayores adeptos en la elección.

Con respecto al apoyo de Juntos por el Cambio a Milei, explicó los motivos por lo cual no deberían sumarse a ese frente “Milei traiciona los lineamientos de Gobierno de Juntos por el Cambio. Nosotros no tenemos nada que ver con lo que plantea. Él plantea que los hijos son propiedad de los padres, que ellos los pueden vender, y se armaría un mercado de venta de chicos. Eso es la venta de órganos que es uno de los delitos más grandes, entonces si se plantea eso, un día te sacan un hijo y si te lo devuelven lo hacen con un riñón menos” expresó Morales mientras acotaba que no se pueden pedir cargos y acuerdos con fuerzas que tienen una ideología totalmente diferente.

“Podemos retroceder en términos muy peligrosos” en miras a las elecciones próximas expresó “después del 19 de noviembre espero que no pase lo peor, pero lo peor es que nos gobierne Javier Milei” concluyó Morales.