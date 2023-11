La odisea de una madre para sacar a su hijo de las adicciones. "Vengo luchando..."

En las últimas horas se conoció el caso de una paciente del hospital de Metán que intentó escapar del nosocomio en dos ocasiones y al intervenir la policía habría herido a uno de los efectivos que radicó denuncia policial. Quedando finalmente el paciente internado y con custodia policial pero esta historia tiene un trasfondo y es la de las adicciones en las que está inmerso este joven de 24 años como así otros muchos chicos de nuestra provincia.

Con la noticia del paciente escapado y la agresión a personal policial que lo buscaba por segunda vez, es que su madre, una luchadora, decidió hablar y explicar el contexto de lo que sucedió.

"Consume hace mucho tiempo, hace 4 meses había entrado a la pasta base. Estaba enloquecido, esto los enloquece, no saben lo que hacen, lo único que les interesa es tener para consumir. No quiero que otras familias vivan lo que yo viví", dijo.

El camino al hospital "Mamá ayudame"

Empecé a buscar, me dirigí al hospital (de Metán) para ver como podía hacer y ellos me decían que acá no había donde internarlo. Que los médicos no sabían como hacer. Busqué y encontré El Puente y viajaba todas las semanas, lo trataban pero me decían que estaba en lista de espera de camas en el hospital Ragone, pero cuando él volvía de allá, consumía. "Salía a la calle, nos robaba y luego, me llamaban desde donde se descomponía".

Recuerda que el joven convulsionaba y la llamaban, ella iba, lo trasladaba al hospital "Les pedía a los médicos ¡por favor! a los médicos que me ayuden".

El día que se fugó y fue denunciado

Contó que el día que se escapó del nosocomio de Metán pidió ayuda a la policía. "El mismo Hospital llamó, él terminó forcejeando y ellos dicen que le pegó al policía. Lo denunció, estuvo detenido y está con consigna en el hospital Ragone", donde finalmente tras una larga lucha consiguió con ayuda de muchas personas una cama.

Los dealers los visitaban en el hospital mientras estaba internado

La mujer confirmó que mientras estuvo hospitalizado en Metán los "dealers" lo visitaban, quizás, para amedrentarlo o presionarlo.