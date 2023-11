Inexplicable: Se robaron una casa prefabricada completa en San Carlos

Una pareja mayor depositó todos sus ahorros y sueños en construir una casa prefabricada en el paraje El Barrial, en la localidad de San Carlos. Sin embargo, nunca se imaginaron lo que les iba a pasar. Malvivientes la desarmaron y se la llevaron completa. El robo habría ocurrido en un lapso no mayor a 2 días.

Al respecto, Fanny Bravo, hija de los damnificados, contó a AM 840 que sus padres tienen cerca de 80 años y hace uno decidieron empezar a construir en un terreno ubicado en una zona de fincas. Estaba en las últimas instancias, solo le faltaba instalar el servicio de luz, hasta el medido ya estaba colocado.

“Hasta el 31 de octubre la casa estaba instalada, cerrada, y el jueves 2 recibimos una llamada que indicaba que no estaba la casa, solamente estaba el piso. El albañil que estaba trabajando, que iba de vez en cuando, es el que le comunica que no había nada. La casa, con todo incluido adentro desapareció, nadie vio nada”, indicó.

En este sentido, detalló que se trata de una casa prefabricada, con revestimiento de Durlock, con chapas en el techo, instalaciones del baño, cocina nueva, termotanque. Tenía 2 habitaciones con galería, un baño.

“Nadie vio nada, la policía está tomando declaraciones, ya pasó una semana. Necesitamos que se actúe rápido, yo sé que los tiempos de la justicia son muy diferentes a los nuestros, pero es el trámite de la policía, que lleve a la fiscalía para que de las ordenes de los procedimientos. Cuanto tiempo va a pasar y donde está todo. El camino es angosto, así que no puede ingresar un camión de gran porte. Tenía hasta una mesada de granito, no nos explicamos como hicieron”, expresó.

Asimismo, aseguró que no es una zona muy poblada y que el vecino más cercano está aproximadamente a media cuadra donde ocurrió el hecho.

“Mi papá está destruido, quizás no lo expresa, es un hombre muy fuerte, mi mamá no puede hablar del tema. Emocionalmente no tiene precio lo que le hicieron. Nosotros podemos hablar de cálculo, de lo que se perdió, pero para mis padres era su sueño poder ir, pasar días allá”, manifestó.