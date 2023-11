Dos jugadores del Santo exigen que se hagan cargo de sus operaciones “Los dirigentes nos mienten”

Con la finalización de la competencia del Antoniano en el Torneo Federal A, después de mantener la categoría en el desempate ante Sportivo Peñarol en el que ganó por 3 a 1, el club de calle de Lerma y San Luis no puede tener momentos tranquilos porque siguen sin desaparecer los problemas del plantel profesional, en este caso son los constantes reclamos de Agustín Favre y Gonzalo Gómez para que el club se haga cargo de su operación por lesión.

Agustín Favre se lesiono hace aproximadamente 3 meses los ligamentos cruzados y desde el momento que se lesiono, nunca recibió una solución por parte del club por lo que empezó a mostrar su descontento en las redes sociales ya que es una obligación que el club se haga cargo de su operación.

Mes y medio corriendoles atras para que te paguen una operacion y no aparece nadie, son un chiste — AF (@agustin_favre) November 2, 2023

En dialogo con InformateSalta el volante central dijo como esta su situación: “Por el momento nada, la verdad. Hoy me habló Guillermo Copa a mí, que no me contestaba hace dos días. Me dijo que supuestamente Ezequiel Llanos ya era el que le iba a llevar la plata mañana al doctor, para arreglar eso. Le pregunté a Ezequiel si era así, me dijo que no tenía ni idea, que se estaba enterando por mí que él tenía que hacer eso, que no le había dicho nada a Copa y que él no sabía nada. Así que supongo que me volvió a mentir como todas las veces”.

En el caso de Gonzalo “Gogo” Gómez tuvo una lesión en los meniscos hace aproximadamente cuatro meses y también tiene que pasar por el quirófano pero tampoco hubo solución por parte de la dirigencia y le vienen postergando la solución todos los días. Por eso hizo conocer su enojo en sus redes sociales: “Hace más de 3 meses esperando la operación, siempre nos mienten los dirigentes nos prometen que ya está todo, cuando no está nada concreto. Lo mismo a mi compañero Agustín Favre”