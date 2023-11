Massa: "Si el otro candidato fuese Larreta, la inflación bajaría"

En una semana se define si será Sergio Massa o Javier Milei la persona que conducirá los destinos de este país por cuatro años. Frente a un escenario que se ve parejo, el candidato de Unión por la Patria insiste con un “gobierno de unidad nacional” y busca el apoyo de nuevos dirigentes. En una entrevista con MDZ y otros medios, lanzó un guiño al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

El alcalde porteño se mantiene dentro de las filas del PRO que, a diferencia de Mauricio Macri y Patricia Bullrich, no se inclinó por ninguno de los dos candidatos. Así, Massa quiere mostrar una cercanía con Rodríguez Larreta. El candidato de UxP dijo que la inflación baja “con gobiernos normales que no hagan cosas raras, que no sean saltos al vacío, que no quieran inventar la pólvora, sino que se pongan a ordenar las cuentas públicas, que se pongan a ordenar la inversión”.

En otro momento de la entrevista planteó la posibilidad de que los jueces deban dar cuenta de sus actos. “Tenemos que animarnos a que todos nos demos cuenta de lo que somos: servidores públicos a la sociedad”, señaló y remarcó: “Animémonos primero a discutir cómo le mejoramos el servicio de justicia a la gente”.

-¿Qué le generó la decisión del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, de pedir en la Justicia la vuelta atrás con la devolución del IVA y la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría?

-El 10 de diciembre yo tengo la responsabilidad y la obligación de gobernar para todos los argentinos, para los que me voten y los que no me voten, para los gobernadores que sean de mi fuerza política y los que no. Se lo planteé a Suarez cuando me lo comentó, en el 2019 hubo una decisión parecida y en ese momento no hubo judicialización. Entiendo que estamos en proceso electoral y a veces se hacen cosas electorales. La mayoría de los gobernadores que estuvieron conmigo en el CFI que terminaba la elección en la discusión del presupuesto parte del impuesto al cheque y parte del impuesto al país van a ser coparticipables para compensar la caída de recaudación que tienen por ganancias y por el IVA.

-¿Le preocupa encontrar una resistencia a las políticas que usted impulsa en ese núcleo de gobernadores?

-Yo creo que la mayoría de ellos habla conmigo. Es más, Manuel Orrego (San Juan) fue en algún momento parte del Frente Renovador junto con Basualdo, lo conozco hace muchos años. Claudio Poggi (San Luis), en algún momento, inclusive estuvo a punto de ser mi candidato a vicepresidente en el 2015, en un momento en el que se estaba discutiendo el armado federal de eso. Uno puede tener diferencias y por ahí tener una discusión, pero son discusiones entre adversarios políticos que a la hora de discutir políticas públicas y de ponernos de acuerdo para la Argentina no pueden ser una pared, al contrario, tienen que ser, en todo caso, parte de las cosas que hay que poner para sentarse a la mesa y charlarlas.

-¿En cuánto tiempo vamos a ver una recuperación en ese sentido y cómo lo va a lograr?

-Mire, si la Argentina estuviese discutiendo una elección que fuera Massa o Larreta, por ejemplo, yo hoy le diría, mire, el 10 de diciembre, gobierne quien gobierne a la Argentina, el año que viene la inflación va a bajar naturalmente a la mitad. O sea, con gobiernos normales que no hagan cosas raras, que no sean saltos al vacío, que no quieran inventar la pólvora, sino que se pongan a ordenar las cuentas públicas, que se pongan a ordenar la inversión. El problema es que esto de decir, mire, voy a cerrar el Banco Central, voy a traer, voy a... ¿Saben cuántos países tienen dolarización? Muy pocos. Tres. Zimbabue, Ecuador y El Salvador. El crecimiento de las exportaciones de agro, 21.000 millones de dólares más. El crecimiento de la exportación energética, que pasamos de menos 7 a más 7. O sea, una diferencia de 14.000 millones de dólares.

-La Liga de Gobernadores en un momento impulsó un proyecto de una Corte Suprema Federal ampliada. ¿Usted como presidente, en el caso de que sea elegido, apoyaría esa moción?

-Me parece bien que lo pongamos como parte de una discusión, pero si ponemos primero la justicia de la gente. Porque todos los que estamos acá convivimos después con hechos que generan estrépito, que es que la víctima de una violación convive en la panadería del barrio o en la verdulería con el violador. Porque el juez de garantía y el fiscal hicieron mal su trabajo y porque no tenemos mecanismo de medición de responsabilidad. Yo voy a una elección, me juzgan, me aprueban, me reprueban, un legislador va a una elección. ¿Quién califica el comportamiento de los jueces, del Consejo de la Magistratura? ¿Con qué tabla? ¿Con qué tiempos? Tenemos que animarnos a que todos nos demos cuenta de lo que somos servidores públicos a la sociedad. En esos temas, animémonos primero a discutir cómo le mejoramos el servicio de justicia a la gente y después discutamos lo que involucra más a los políticos.

-¿Qué implicaría la venta de Vaca Muerta, algo que pidió el candidato Javier Milei?

-Me parece peligroso, porque lo que desnuda es una ignorancia sobre la Constitución Nacional. Vaca Muerta es un recurso de Rio Negro, de Neuquén, de Mendoza. O sea, es un recurso de las provincias. El Estado Federal puede poner regulaciones, pero los recursos del subsuelo, los de la constitución del 94, son recursos de las provincias. ¿Qué va a hacer? ¿Va a intervenir las provincias? Vaca Muerta este año sostuvo el nivel de actividad económica. La caída del nivel de actividad por la sequía, 21% del total de nuestras exportaciones perdidas. Santa Fe tuvo 190.000 viajes menos en camión. Piénsenlo en términos económicos en el pueblo.

-¿Piensa que la Secretaría de Energía va a seguir dentro del ala de Economía?

-Y a mí me gustaría que Energía y Minería, que son el segundo campo argentino y que no dependen de la lluvia, tengan vuelo propio y vida propia, tengan mayor trascendencia. Yo lo tengo hoy porque en realidad se tomó la decisión, frente a la emergencia de un gobierno en emergencia, de tratar de unificar todas las áreas económicas para parar una sangría que hacía que todo el mundo hablara de asamblea legislativa y salida del gobierno.

Por ANTONIO RICCOBENE

Mdzol.com