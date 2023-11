Debate: Para Olmedo, Milei "fue a jugar fútbol y le pusieron una pelota de rugby"

En la víspera del balotaje que se celebrará este domingo 19 de noviembre, fue ayer por la noche cuando se realizó el último debate electoral entre los candidatos que definirán el empate por la presidencia del país, Sergio Massa y Javier Milei, contrapuesta de ideas que ya está suscitando todas las voces.

Una de esta fue la del ex legislador y electo miembro del Parlasur, Alfredo Olmedo, quien en diálogo con FM Aries reconoció que Massa quiso poner en apuros a Milei durante la confrontación de idea, pero que en la opinión social el candidato libertario fue quien sobresalió en el debate, obteniendo más apoyo de la ciudadanía.

Primeramente se permitió una chicana contra el contrincante de Milei, burlándose por sus frases de “¿Si o no?” que dijo contantemente en el debate. “Creo que Massa quería volver a su adolescencia y no fue a Bariloche, parecía que estaba en Feliz Domingo por el sí o no, tuvo una etapa no superada”, se le mofó.

Ya serio, Olmedo dijo que Massa “estuvo vivo” para plantear esa estrategia y tratar de descolocarlo a Milei, “pero salgan a la calle fuera del debate y la realidad es una sola, el país está quebrado, la inflación se está llevando por delante a todo el pueblo y los que plantean las soluciones son el problema”, les criticó.

A esto sumó que Milei “fue a jugar un partido de fútbol y le aparecieron con una pelota de rubgy, pero vamos a la percepción de la gente, Milei dejó en claro cuál es la situación y las propuestas y, por lo que veo en las redes, la gente lo está apoyando, lo dan como ganador del debate”.

“Milei, de lo que le preguntan, responde con fundamentos y con datos, está en todas las condiciones de sacar adelante a la Argentina”