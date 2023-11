"Massa fue el único candidato que nombró 3 veces a Salta", lo resaltó Sáenz

Siguen las repercusiones y voces respecto al tercer y último debate presidencial en medio de la contienda electoral 2023, la cual culminará este domingo con la elección del futuro jefe de Estado entre Sergio Massa y Javier Milei. En ese contexto el gobernador Gustavo Sáenz volvió a respaldar al primero, rescatando que en la confrontación de ideas, éste fue quien tuvo presente a nuestra provincia.

Así lo dijo en medio de su discurso tras firmar un convenio con la Unión Industrial de Salta en un acto celebrado en Casa de Gobierno de Grand Bourg, donde rescató el trabajo unificado, sin banderías políticas, “de acuerdo a las necesidades del pueblo” a contramano de “la visión centralista”.

Aquí recordó que “he tomado una posición clara (de cara al balotaje), la de defender los intereses de los salteños y no me he equivocado, el único candidato que nombró 3 veces a Salta, 3 veces al norte, el que habló de las asimetrías y de todo nos interesa es el mismo que, con gestión y trabajo, con una amistad que nos une, consiguió obras para Salta”, expresó en relación a Massa.

Dicho esto se permitió agregar más críticas a las ideas y propuestas de Milei, a las que ya había realizado la semana pasada. “Tenemos un candidato que no conoce la geografía del país, que espera que la mano invisible le ponga agua a los wichi del norte, que quiere eliminar la coparticipación; estos gobernadores no vamos a permitirlo, atrás no hay número, hay seres humanos”, le recriminó.

“Necesitamos de la mano, no la invisible del mercado, sino la visible del Estado; vamos a defender todo lo que nos costó conseguir”