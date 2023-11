Matías Assennato: “Milei no puede hacerse cargo de un Estado”

En recientes declaraciones a FM Ya 91.3, el dirigente de Libres del Sur Matías Assennato manifestó que mantiene “buenas expectativas” para el balotaje porque aunque "muchos están enojados con la política, y eso es una autocrítica que hay que hacer, se dieron cuenta que el camino no era Milei".

Consideró Milei y Sergio Massa son “diametralmente opuestos”, y sostuvo que “hay alguien que no puede hacerse cargo de un estado”. “Milei no tiene la capacidad. Creo que tiene problemas emocionales graves y no sabe lo que tiene que hacer, no sabe lo que son las relaciones internacionales. No sabe que a través del Estado tenes que gestionar construyendo consensos en la Cámara de Diputados y de Senadores. Insulto a Alfonsín, rompió al PRO, es decir, a los aliados naturales los corrió a un costado”, dijo.

Además, explicó que desde Libres del Sur decidieron acompañar a Massa entendiendo que se encuentran en riesgo la república, la democracia, las instituciones, los derechos de los argentinos y, sobre todo, la vida de los sectores más vulnerables.

“Nosotros como Libres del Sur, un espacio cuya principal bandera es la búsqueda de la igualdad que significa que los que están más bajos puedan alcanzar los índices de vida, de tranquilidad y de felicidad necesarios para que todos podamos desarrollar nuestro proyecto de vida, nos hizo lógicamente acompañar a Sergio Massa”, sostvo y recalcó es el acompañamiento al gobernador Gustavo Sáenz.

Sobre la línea de Massa de construir un gobierno de unidad nacional y la diferencia con la experiencia fallida del Frente de Todos, consideró que en esta oportunidad “la convocatoria es más amplia”, como por ejemplo el apoyo de Roberto Lavagna, Juan Manuel Urtubey, el Partido Socialista, sectores del radicalismo, entre otros.