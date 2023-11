Sáenz interpeló a votantes de JxC que apoyan a Milei: ¿comparten las barbaridades que dice?

En la cuenta regresiva para el balotaje, el gobernador Gustavo Sáenz volvió a manifestarse sobre el desempate presidencial reiterando su apoyo a Sergio Massa por su compromiso a garantizar las obras en Salta, con críticas a Javier Milei y permitiéndose cuestionar a quienes votaron a Juntos por el Cambio pero ahora apoyarán al libertario solo por su mensaje antikirchnerista.

Así lo dijo en una entrevista que dio al medio FM Aries donde primeramente habló del contexto electoral, diciendo que cuando ganó los comicios de mayo en la provincia, en su discurso dejó en claro que era parte de un frente provincial con todos los signos dentro, para que sea un ejemplo en el país donde “los dirigentes nacionales hicieran un encuentro nacional, de idea, sacar al país adelante con unidad, dejando de lado la soberbia”.

Ahora y en la instancia de balotaje, analizó que con Massa pudo mantener diálogo y obtener su compromiso. “Nombró a Salta 3 veces en el debate, habla de la necesidad de terminar con las asimetrías, no tengo dudas a quién tengo que acompañar y apoyar, le va a hacer bien a Salta, sé que voy a poder gobernar tranquilamente”, dijo a contramano de lo que piensa de Milei.

“No he podido conversar, no ha tenido el sentido común para conversar con los gobernadores y ver qué necesitan, cómo acompañar con su programa para que crezca el norte, no ha tenido ningún tipo de comunicación”, le recriminó cuestionando: “¿Cómo alguien puede votar a alguien que no habló nunca del norte, de Salta?”.

En estos cuestionamientos también se permitió interrogar a los votantes de Juntos por el Cambio que, el domingo, tienen previsto apoyar a Milei. “Ya no está Bullrich, ya no está Larreta, Macri no me va a venir a decir quién tengo que votar; yo le digo a todos los que acompañaron a JXC y está bien, ¿comparten todas las barbaridades que dice Milei? ¿Comparten la venta de órganos? ¿Saben lo que sería la portación de armas en la zona fronteriza? Yo no puedo entender”, concluyó.