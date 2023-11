Sergio Massa prometió bajar la inflación a la mitad en 2024 y alcanzar superávits gemelos

Sergio Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria (UP), aseguró el miércoles por la noche que su intención en un eventual gobierno es bajar la inflación la mitad en 2024 y estimó que el ideal de su plan económico sería alcanzar un superávit fiscal y comercial al igual que en lo hizo el expresidente Néstor Kirchner en su gestión.

Entrevistado en el programa A Dos Voces de la señal TN, el ministro de Economía mencionó cuáles son sus tres principales objetivos en caso de llegar a la Casa Rosada a partir del 10 de diciembre: “Mejorar del ingreso, reducir la inflación y conseguir superávit fiscal”.

“Vamos a seguir eliminando el Impuesto a las Ganancias, además de mejorar las jubilaciones con bonos; y la continuidad de los programas de medicamentos gratuitos”, señaló en primera instancia.

Aunado a ello, explicó que la base de la recuperación de los salarios se haría sobre la base de desaceleración de la inflación: ”La mayor recuperación del ingreso la vamos a vivir el año que viene porque vamos a derrumbar la inflación a menos de la mitad porque vamos a hacer, con el programa de incremento exportador, muy fuertes nuestras reservas”.

En ese sentido, agregó que quiere “ir primero a buscar un superávit fiscal”, pero aclaró que lo prioritario sería alcanzar un déficit cero en las cuentas públicas. Allí mencionó que planea llegar a un superávit comercial a la par de tener “competitividad cambiaria”, y mencionó el caso de Néstor Kirchner: “Los superávits gemelos le dan fortaleza a los argentinos”.

Sin embargo, cuando fue consultado por Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano sobre la inflación actual que superó el 140% en los últimos 12 meses y se posicionó en 8,3% en octubre, Massa volvió a referirse a la fuerte sequía que vivió el país para justificar las elevadas cifras: “Hay 5000 millones de dólares que no se recaudaron por la sequía. El año que viene es una fortaleza”.

Del mismo modo, sostuvo de forma autorreferencial: “Massa fue ministro cuando todos hablaban de helicóptero y asamblea legislativa. Me parece que Massa lo que hizo fue dar un paso al frente y poner sus mejores aptitudes y fuerza personal para que la Argentina tuviera carriles adecuados”.

“Nos tocó vivir la peor [sequía] de la historia y además la Argentina tiene un problema de origen macro que es el acuerdo con el Fondo a quienes les comunicamos que si gobernamos queremos rediscutir el acuerdo. Se va a cambiar el programa para salir de un mecanismo de croll-inflación. Ya empezamos a charlarlo y ellos lo entienden”, comentó.

Por otro lado, mencionó que buscará una reducción del gasto del Estado: “Vamos a un cambio muy fuerte de la administración pública. Unificación de empresas públicas, un esquema donde tengamos la oportunidad de hacer más eficiente las contrataciones del Estado”.

Además, se desligó de la vicepresidenta Cristina Kirchner y aseguró que nadie lo controla. “Nadie sinceramente piensa que a mi me puede manejar alguien. Ni Cristina, ni nadie. Me manejan los que me votaron en la campaña”, definió antes de insistir en que para los siguientes cuatro años de gobierno e necesitaría un acuerdo básico de 10 políticas comunes y un gobierno de unidad.