Llegó a Salta el cuerpo de Lucas González, fue asesinado durante un robo en Chile

A fines de octubre, Lucas Emanuel González de 29 años, un joven salteño encontró la muerte en Chile donde había llegado cargado de sueños hace unos 4 años. Delincuentes lo increparon una noche cuando volvía de trabajar junto a una compañera.

Hubo un forcejeo y le terminaron disparando varias veces, causándole la muerte. Enterada su mamá Virginia González Meza se abocó a conseguir que el cuerpo de su hijo sea trasladado a Salta para que sus seres queridos lo despidan, afortunadamente fue el mismo gobernador Gustavo Sáenz el que consiguió que el cuerpo de Lucas llegue el jueves en la noche.

Lucas será velado en su domicilio en B° Democracia MAZ 14, CASA 17 desde las 14 horas de este viernes.

Su madre conmovida y ya con su hijo en Salta contó detalles de lo sucedido. "Se fue para una mejor vida, acá conseguía trabajos esporádicos. Estaba trabajando en soldadura para un empresa minera. Se fue en el 2020, pasó la pandemia allá, después entró a trabajar bien".

Entre lagrimas Virginia dijo que recordará a su hijo con un amor inmenso "No tenía maldad con nadie, él era amigo de todo el mundo, ayudaba a todo el mundo. Me dejaron vacía. Me quitaron mi hijo, pensaba venir a pasar su cumpleaños acá y le truncaron la vida. Me lo mataron salvajemente, me dejaron sin nada!".

Quebrada la mujer siguió. "Él todas las noches hacia sus videos llamadas y hablaba con sus hermanos, y vamos a esperar esa llamada que no van haber más, ya no voy a recibir su llamada ni 'mi vieja te quiero, cuidate' ya no voy a recibir nada de eso".

Habría 3 detenidos

Virginia consultada por la causa judicial anticipó que "Tengo que hacer justicia. Tengo que volver porque me hablaron de un Fiscalía y me esperan de acá a dos semanas. Ahí me enteraré. Supuestamente había tres detenidos otros dicen que no. Yo lo que más quería era traer a mi hijo, para que se puedan despedir sus hermanos" concluyó por Con Criterio Salta.