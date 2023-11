La sacaron del padrón por tener 104 años y obtuvo "un permiso" para votar

En medio del balotaje que define quién será el próximo presidente, se conoció esta noticia viral que llega desde Buenos Aires y que ya es perlita de estos comicios: Su nombre es Magdalena Fanny Córdoba, vive en la localidad bonaerense de Berazategui y este 19 de noviembre votará por trigésima vez ensu vida.

Es que Magdalena tiene 104 años, la habían sacado del padrón por su edad y ahora consiguió un permiso para votar. La primera vez que Fanny votó fue el 11 de noviembre de 1951, cuando las mujeres pudieron hacerlo por primera vez en la Argentina.

Su historia tuvo una alteración en las PASO del 13 de agosto, cuando se llevó una sorpresa. A sus 104 años, y con su convicción democrática intocable, se acercó a la escuela de Berazategui que tiene asignada desde hace varios años, pero no pudo sufragar. Fue una sorpresa poco grata, que la hizo volver a su casa con un sabor amargo y dudas que ni las autoridades de la mesa ni de la escuela le supieron dar.

Como le pasó lo mismo en octubre, su familia hizo un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), que no tardó en llegar al despacho del juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla. A sus 104 años logró demostrarle a la Justicia que está en condiciones de votar y que tiene ganas de hacerlo en la segunda vuelta del 19 de noviembre.

En tiempo récord, Ramos Padilla tomó el caso y escribió una resolución en la que explicó que por medio de una acordada de 2018 de la Cámara Nacional Electoral se decidió excluir a los electores y electoras del Padrón, de forma automática, a partir de los 104 años. El magistrado entendió entonces que "la ciudadana se ha visto afectada en su derecho de elegir a quienes habrán de representarla en los distintos ámbitos de gobierno". Por eso, decidió hacer lugar al planteo y ordenar que la reincorporen para que pueda ir votar en el balotaje.

La decisión no causó más que alegría a "chona" o "chonita", como la llaman sus seres queridos. "Yo estaba nerviosa. ¿Cómo pudo ser que me hayan sacado del Padrón si todavía puedo votar? Siempre me gustó hacerlo, cumplir como ciudadana. Y mientras pueda lo voy a hacer. Votar me pone feliz, mientras pueda llegar a las urnas lo intentaré", le respondió al diario Perfil.