Sin nombrarlo, Sáenz chicaneó a Milei y desestimó las denuncias de fraude

Previo a emitir su voto en el ex Colegio Nacional, el gobernador Gustavo Sáenz, en diálogo con InformateSalta, se refirió a varios temas cruciales que marcan la jornada electoral que definirá quién será el próximo presidente de los argentinos.

En la oportunidad, afirmó su compromiso de trabajar por Salta independientemente del resultado electoral, y enfatizó la necesidad de llamar a un gobierno de unidad nacional. “Sea cual sea el resultado, lo que tiene que hacer el Presidente es llamar a un gobierno de unidad nacional. Uno solo no va a solucionar los problemas del país”, expresó.

Seguidamente, explicó que todo se viene desarrollando con normalidad y rechazó posibles irregularidades en el proceso electoral, que vinculó a “estrategias para desestabilizar y generar miedo entre la población”. “Quieren instalar una situación de inestabilidad, de miedo, y de un posible fraude que es imposible”, dijo.

Sin nombrarlo, y en tono irónico, chicaneó al candidato libertario Javier Milei por sus quejas respecto de que miembros del equipo de Massa habían tosido durante el debate del domingo para incomodarlo. “Me preguntan mientras yo estoy hablando, me están tosiendo, pero no me voy a desconcentrar y le voy a contestar”, ironizó.

También expresó su deseo de revisar el sistema electoral para reducir los gastos y garantizar un proceso más eficiente. “Creo que las PASO ya deberían ser parte del pasado, y volver a las elecciones partidarias y que cada partido elija a su candidato, eso evitaría una elección y gastos, y también hay que avanzar a un sistema electoral único en todo el país”, dijo.

“Gobernar sin coparticipación es imposible, tenemos que cerrar la Casa de Gobierno”

Finalmente, expresó sus preocupaciones sobre posibles medidas económicas y sociales y pidió a los ciudadanos votar con responsabilidad. “Hoy se juegan muchísimas cosas, muchísimos derechos adquiridos, pero sobre todo el norte argentino mucho más, porque hay un candidato que nos tiene en cuenta, que tiene una mirada federal y otro que no”, concluyó.