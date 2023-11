Estaciones de servicio ven “bien” que se privatice YPF: ¿”Por qué el Estado vende nafta?”

Con el país atento al nuevo escenario que se viene, entre los primeros anuncios que el electo presidente Javier Milei anunció tras derrotar a Sergio Massa en el balotaje, estuvo la privatización de la petrolera YPF, medida que ya consiguió levantar el pulgar en estaciones de servicio de Salta.

Alejandro Martorell, dueño de una estación, dialogó con FM Profesional donde dijo que es bueno que la petrolera ya no esté en manos del Estado, el cual debe preocuparse de otros ejes, como así que la conducción pueda estar en manos de personas idóneas.

“Me parece excelente, me parece bien”, dijo Martorell sobre la eventual estatización, observando que hay “una vieja historia” detrás que es el no cumplimiento de la ley antimonopolio, la cual busca que “no exista un actor que maneje el mercado, y el hecho que se haya estatizado permite al gobierno manejar el mercado”.

Esto consideró que no es beneficio para los ciudadanos porque no hay libre competencia. “¿Por qué el Estado debe vender combustible? Bolivia no es buen ejemplo, Venezuela es el peor ejemplo; la realidad es que en los países que andan bien, el Estado se ocupa de salud, educación, justicia y no en vender combustible”, analizó.

Con todo esto el propietario comentó que cuando el Estado se mete en este tipo de negocios, que son enormes, “aparece la corrupción, funcionarios conduciendo sin estar preparados para hacerlo, cuando la empresa es estatal van los amigos al directorio”, criticó.

“Vamos a dejar de mantener esa empresa que no es un elefante blanco, es una manada de elefantes blancos”