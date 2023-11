Javier Milei aclaró que no modificará la coparticipación a las provincias

El presidente electo Javier Milei aseguró que no modificará la coparticipación que reciben las provincias del Gobierno e indicó que no privatizará la educación pública.

En una entrevista con Alejandro Fantino, el economista libertario manifestó su sorpresa ante la versión que circuló sobre que su gobierno iba a terminar con la coparticipación y aclaró que no puede hacerlo porque para impulsar una modificación se necesita "la unanimidad del Senado".

"No deberían tener ningún miedo, yo no podría modificar la coparticipación. La Constitución de 1994 exige tener una nueva ley de coparticipación y las características que están diseñadas para cambiar dicha ley hacen que no pasen", expresó Milei.

Lo que establece la Constitución es que para poder aprobar la reforma se necesita el acuerdo de todas las provincias, lo que dificulta cualquier cambio que implique que alguna pierda participación en el reparto.

"Esto es otra más de las tantas mentiras que han dicho de nosotros", agregó el futuro mandatario y agregó a esa lista la propuesta de privatizar la educación. "La educación es responsabilidad de las provincias. No tienen gollete esas acusaciones que nos han hecho", completó.