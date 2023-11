Para Kosiner, sería un error privatizar YPF como anticipó Milei

El país sigue atento a las novedades en torno al futuro gobierno que asumirá el presidente electo Javier Milei, quien entre otros anuncios ya anticipó que privatizará la TV Pública, Radio Nacional, la agencia Télam y la petrolera YPF, lo cual ya generó voces al respecto.

En ese contexto InformateSalta estuvo conversando con Pablo Kosiner, miembro del directorio de YPF, quien consideró un error la idea, aclarando que YPF primeramente no es una empresa estatal, como también los perjuicios que implicaría al país en medio del crecimiento energético que se deviene para el país.

“Me parece un error hablar de privatización, primero porque no es una empresa del Estado, es una sociedad anónima donde el Estado y las provincias tienen acciones”, aclaró primeramente antes de señalar las implicancias negativas que conllevaría su privatización.

“Es un error desprenderse de las acciones de unas de las empresas más prestigiosas a nivel internacional, cuando Argentina está en una etapa de crecimiento en materia energética”, planteó enumerando aristas como Vaca Muerta, el gasoducto Néstor Kirchner, la exploración del mar argentino, el desarrollo del litio, etc.

“Para la estrategia de crecimiento de Argentina, YPF hoy es un instrumento muy importante para generar dólares, es decir las divisas que el país hoy necesita; desprenderse de esas acciones me parece un error, yo no estoy de acuerdo”, sentenció el ex legislador nacional para concluir.