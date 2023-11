Privatización de medios: “Para Milei todo tiene que ser rentable y no funciona así”

Tras vencer a Sergio Massa en las elecciones 2023 y ser elegido como nuevo presidente de la Argentina, el economista libertario Javier Milei anunció planes para privatizar varios medios públicos, incluyendo YPF, la TV Pública, Radio Nacional y Télam.

Al respecto, Dolores Plaza, directora de Radio Nacional Salta, en diálogo con InformateSalta, aseguró que una decisión de ese tipo podría afectar el acceso a la comunicación en todo el territorio nacional. "Nosotros llegamos donde ningún medio de comunicación privado comercial llega y la información es un derecho”, expresó.

"Los medios públicos son una red que garantiza el acceso a la comunicación en todo el país"

Plaza enfatizó que los medios públicos tienen la responsabilidad de educar, informar y entretener, brindando una pluralidad de voces y dando visibilidad a temas que a menudo no son abordados por los medios privados. “Ellos hablan desde el desconocimiento del rol social que cumplen los medios públicos”

“Nosotros somos los que garantizamos la pluralidad de voces. Nosotros les abrimos los micrófonos a todas las minorías. Nos interesamos por toda la temática de la diversidad, de los trabajadores rurales, de pueblos originarios”, agregó.

“Tenemos una mirada para hacer visible lo que es invisible para los otros medios”

Ante la preocupación por la pérdida de empleos en el caso de una privatización, Plaza indicó que en Salta, Radio Nacional cuenta con 35 empleados permanentes, a los que se suman al menos 3 personas más en Télam.

Sobre la supuesta incapacidad de autosustentación de los medios públicos, destacó que su objetivo no es generar ganancias económicas, sino llevar información a lugares donde los medios privados no llegan. “El fin de los medios públicos no tiene que ver con el lucro. Nosotros somos responsables de llevar información a donde no hay información. Es decir, me parece que es injusto tener una mirada de cuánto se gana en plata con un medio público. Porque es un medio público que está al servicio de la gente”.

“Desde el Estado se procura justamente llegar a la gente que nadie puede llegar y que no es rentable”

Sobre el rol de los medios, ejemplificó que durante la pandemia, Radio Nacional realizó programas de educación para toda la primaria, para que los chicos no pierdan el colegio. “Pero no los chicos de la ciudad solamente, sino los chicos que están en los cerros, los chicos que están en parajes. Es decir, esa es la mirada del Estado. Llegar a donde los otros no llegan porque no es rentable”.

“Es injustísimo, es muy injusto mirar, digamos, tener esa mirada de cuánto se gana con Radio Nacional”, dijo.

Para cerrar, dijo que el presidente electo no tiene esa visión porque es un libertario. “Todo lo que mira tiene que ser rentable, tiene que haber plata involucrada,. Y nosotros no somos eso”.