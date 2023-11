Una salteña denunció que su ex pareja la persiguió, la atropelló y se fugó

Una salteña está transitando momentos de temor, luego que aseguró que su ex pareja la atropelló cuando ella se movilizaba en moto con un amigo, con miedo de lo que pueda pasar, mientras en su cuerpo quedaron las heridas y moretones de este episodio que sufrió.

Daiana es el nombre de esta víctima quien, en diálogo con El 10 TV, sumó detalles de lo ocurrido durante la madrugada del lunes, comentando que iba a bordo de una motocicleta, la cual conducía un amigo, sobre calle Libertad.

Sin embargo cuando están llegando a la intersección con avenida Independencia, fue cuando se percató que un auto los seguía, el cual identificó que habría sido el de su ex pareja. “Venía un auto despacio a media cuadra, con las luces apagadas, yo lo reconocí”, comentó.

Al darse cuenta del vehículo que los seguía, ella pidió a su amigo que acelere pero “no terminé de decirle que me chocó por detrás”. Tras la embestida los motociclistas fueron despedidos del vehículo. Ella no recuerda bien lo que pasó, salvo que voló de su asiento. “Me levanté por la adrenalina, (el auto) se había dado a la fuga, mi amigo no respondía, no sabía qué hacer”, agregó.

Ahora Daiana no solo está preocupada por lo que pueda hacer su ex pareja, con la que mantuvo una relación de dos años y con quien ya había tenido episodios de violencia por su parte, también le quedaron por su cuerpo las heridas, los moretones y marcas que le ocasionó el accidente.

La víctima indicó que, si bien en otras ocasiones no quiso radicar la denuncia, unas horas después de ser atropellada sí radicó una en la comisaría cercana. Sin embargo pide intervención de la Justicia para su resguardo, con el miedo que su ex pareja pueda hacerle algo a ella o a los suyos.