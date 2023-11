Jugadores de Juventud cruzaron a Russo tras acusarlos de ladrones

A pesar de que ya terminó el campeonato para el Santo, la calle Lerma y San Luis sigue siendo noticia y es el por las declaraciones inoportunas que tuvo el presidente Javier Russo en el programa Solamente Fútbol en donde acusó a los jugadores de entregar los departamentos donde vivían rotos y de robarse indumentaria que le pertenece al club.

Los dichos no cayeron nada bien en los jugadores que pasaron por Juventud y que ahora se encuentran jugando el Torneo Regional Amateur para otros equipos. En este caso fueron José Vanetta que en sus redes sociales puso: “Cada día te sorprenden con algo nuevo” y por otro lado Lucas Nallim declaró que: “Esta gente te sale con cada una día a día. Son impresentables hermano, júntense a ver cuándo pagan y no a descontar ropa que nos corresponde y hablar boludeces. Me hartaron viejo”.

Desde el lado de la dirigencia salieron aclarar que se canceló lo que se debía de la deuda y que se le descontó del sueldo un monto equivalente a la indumentaria que se habrían llevado algunos jugadores en los últimos partidos del campeonato.