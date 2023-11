Furiosa reacción de Messi con sus compañeros tras la filtración de la escandalosa fiesta de la Selección

En las últimas horas se desató un escándalo de proporciones dentro y fuera de la Selección Argentina, por la filtración de la fiesta que realizaron algunos integrantes del equipo albiceleste. Y la frutilla del postre es el fuerte enojo de Lionel Messi con sus compañeros por esta situación.

Así lo aseguraron desde Socios del espectáculo (El Trece), al revelar el capitán del equipo estaría furioso con sus colegas por la despedida de soltero que le hicieron a Paulo Dybala.

"Hay varias versiones" sobre el festejo que enfureció a Lionel Messi, aseguró en tanto Adrián Pallares, así como remarcó que "esto se junta también con la posible renuncia de Lionel Scaloni como técnico. A partir de ahí se empezó a especular con muchas situaciones, le deben premios, se enteró de algunas desprolijidades de los jugadores…”.

Así, después de que Paula Varela diese a entender que días atrás le habían sugerido el tema al confiarle que Rodrigo de Paul la estaba pasando muy bien, y no precisamente con Tini, se refirió a la fiesta post partido de Uruguay.

"Me hablan de un Messi recontra caliente. Messi no estuvo presente en esta fiesta y muy enojado porque de verdad él no sabía. Obviamente que después se entera, se entera Scaloni, y hay una gran interna y un gran problema entre Scaloni y estos jugadores que participaron de la fiesta”, reveló la periodista.

En tanto, remarcó que “coincide con el cumpleaños de Dybala, la fiesta habría sido el 16 a la noche y Dybala cumple años el 15. Y aparte, se juntaba con que le querían hacer un estilo de despedida de soltero, así que se arma esta fiesta en un lugar de Pilar”.

Por último, la periodista del Trece concluyó contando según le contaron “las fiestas de la Selección son muy comunes y por lo general se arman en Ezeiza y tienen todos conocimiento. Por eso molestó tanto esta fiesta que se hizo más, como algo privado, en otro lugar, con otros códigos. Por eso se filtran cosas ahora que antes no se filtraban porque tenían otros cuidados”.

La irónica reacción de Jorgelina Cardoso al enterarse de una supuesta infidelidad de Ángel Di María: "No pasarán"

Ángel Di María está disfrutando su última etapa como jugador de la Selección Argentina y en las últimas horas se vio envuelto en un escándalo por una supuesta infidelidad, que llegó a oídos de su esposa, Jorgelina Cardoso.

En las redes sociales se viralizó la charla de Instagram donde un usuario le envió supuestas pruebas y alertaba a Jorgelina de una fiesta donde habría participado Fideo, luego del partido entre Argentina y Uruguay del jueves pasado por Eliminatorias.

En la juntada habría participado varias chicas que tenían prohibido utilizar su teléfono celular. Jorgelina Cardoso recibió el material que le envió un usuario de Instagram y se dio un particular ida y vuelta que se volvió viral. "Jajaja sí, era su permitido", le contestaba la esposa de Fideo al usuario en redes que la alertaba por mensaje privado del supuesto hecho de infidelidad que habría sucedido.

"No puedo creer que me respondiste. Di María es mi ídolo. Y me asusté cuando me enteré de los hechos. ¿Estás bien?", le consultaba este usuario de redes. "Me imagino, gracias por preocuparte, no sé qué hubiera hecho de mi vida sin enterarme esto. No pasarán estas trolas (sic)", minimizó el hecho con mucha ironía Jorgelina.

Y agregaba: "Cómo me lo perdí! La pucha! Qué lo tiró!". Y el usuario de redes le respondió: "Terrible viste. Pero si está todo bien entre vos y Di María, él va a seguir siendo mi ídolo".

Todo parece indicar que está todo bien entre los dos más allá de esto ya que en las redes Jorgelina mostró el momento en que Di María volvía después de la fecha de Eliminatorias. "Ayer llegaba papito, ¡cómo te extrañamos mi amor!", reflejó en un tierno video. /PrimiciasYa