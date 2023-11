Créditos UVA: “Lo saqué para darle a mis hijos una casa, hoy les dejo una deuda”

Los créditos UVA iniciaron en el gobierno del entonces presidente Macri, donde se otorgaba, a las familias que solicitaban, un crédito hipotecario para que puedan acceder a su vivienda propia, el Estado incentivaba a la gente a tomarlo garantizando que no se iba a disparar la cuota, hoy esas familias están endeudadas.

En estos días, una entrevista realizada al presidente electo que se volvió viral, redobló la angustia que hoy padecen las familias que se encuentran “atadas” a este crédito, “usted tomó la decisión en términos de reta riesgo ya hora como el resultado es adverso usted quiere que lo pague otro, esto está incorrecto, usted es el que se tiene que hacer cargo de la decisión” decía Javier Milei.

Ante esto, en Informate en la Noche, Mara García, referente de las familias con créditos UVA, comentó que la intención de las familias no es que se les pague la deuda, sino que se le otorgue previsibilidad para poder tener una estabilidad.

“Adquirimos un crédito, conscientes de lo que adquiríamos, pero sin pensar que iba a ser el desastre que es hoy” decía García, quien en su momento veía como oportunidad tomar el crédito “hoy la cuota está en 170 mil pesos con respecto al ingreso familiar es más del 50%” mientras aclaraba que no se respetaba la relación cuota-ingreso que era parte del contrato, ya que no podía superar el 25% del sueldo, 30% en caso de codeudor.

Sobre el cumplimiento del porcentaje, se reclamó en varias ocasiones, pero durante el gobierno del actual presidente Fernández, se subió de 25% a 30%, con intención de subirlo a 35% en un ultimo proyecto que se encuentra en Senado “ahí lo que está escrito es que se cambie la variable de cero, de ajuste por inflación a CVS (Coeficiente de Variación Salarial)”.

Respecto a la cuota en el mes de octubre Mara pagó 110 mil pesos, siendo ahora noviembre de 170 mil pesos, si la inflación llegaría a las cifras de 40%, la cuota podría llegar más de 400 mil pesos.

“El problema es que nuestros salarios no acompañan el crecimiento del capital, lo importante es ponerle un tope y frenar el capital, porque la cuota se deduce del capital” manifestaba Mara a quien le fue otorgada la suma de 1.400.000 pesos al momento de sacar el crédito, en el mes de agosto la deuda subió a 13 millones por un departamento de 64 metros cuadrados.

Otro dato que compartía la referente, muchas familias que deben las cuotas no figuran en el veraz del BCRA (Banco Central de la República Argentina), lo cual el gobierno tomaba para declarar que no había morosidad “el gobierno se agarra de ahí y dice no hay morosidad, como no hay morosidad no hagamos nada”.

1200 familias salteñas son las que se encuentran en esta situación, muchas de ellas endeudadas por 30, 20 o 15 años dependiendo del plazo en el que sacaron el crédito.

Sobre las declaraciones de Milei, dijo que no se está bien informado sobre el tema sobre todo al decir que hubieran optado las familias por sacar otro crédito con tasa de interés mas alta, cuando el crédito UVA era la única opción con la que contaban en ese momento, se refirió también al momento en que el IPV puso un tope al salario lo que provocó que muchas familias quedaran fuera de esta opción y se trasladaran a los créditos UVA.

“Saqué el crédito con la ilusión de dejarles a mis tres hijos la casa y hoy les voy a dejar una deuda” decía Mara, mientras rogaba poder continuar pagando el crédito y no llegar al punto que le rematen la casa y queden en la calle.